São Bernardo vence a Inter de Limeira e e mantém liderança do grupo no Paulistão

O São Bernardo alcançou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista, consolidando-se como um dos favoritos da competição. Na tarde deste sábado, a equipe do ABC enfrentou a Inter de Limeira no Estádio Major Levy Sobrinho e saiu vitoriosa pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos.

Os gols do São Bernardo foram marcados por Rodrigo Ferreira e Rodolfo, enquanto Rafael Silva descontou para a Inter. Com este resultado, o time da Grande São Paulo chega à marca de cinco vitórias na competição, somando um total de 15 pontos e garantindo a liderança isolada do Grupo D.

Atualmente, o São Bernardo se destaca não apenas em seu grupo, mas também na classificação geral, onde assume a primeira posição provisória, disputando esse posto com o Mirassol, que ainda tem um jogo pela frente. O Palmeiras, com 8 pontos, a Ponte Preta, com 6, e o Velo Clube, com 4, completam a tabela do Grupo D.

Por outro lado, a situação da Inter de Limeira se torna preocupante no Grupo A. A equipe ocupa a terceira colocação com apenas 4 pontos, atrás do Mirassol e do Corinthians, ambos com 12 pontos. Contudo, o time limeirense ainda conta com um jogo a menos em relação aos líderes e enfrenta o São Paulo em breve. O Botafogo fecha a chave com 3 pontos.

Como foi o jogo?

O início da partida foi marcado por um gol relâmpago do São Bernardo. Aos três minutos de jogo, Rodrigo Ferreira abriu o placar após uma jogada bem trabalhada por Pará. A Inter de Limeira tentou reagir e adotar uma postura mais ofensiva, mas encontrou dificuldades em ameaçar o gol adversário, com muitos cruzamentos sem efetividade.

No final do primeiro tempo, o São Bernardo quase ampliou com Fabrício Daniel, que teve uma chance defendida pelo goleiro André Luiz. No entanto, Rodolfo não desperdiçou uma nova oportunidade aos 46 minutos e anotou o segundo gol após mais um bom cruzamento de Pará.

Na segunda etapa, o São Bernardo continuou pressionando e quase fez o terceiro logo no início. A Inter de Limeira tentou se reorganizar e conseguiu um pênalti aos 25 minutos, quando Pedro Carrerete cometeu falta sobre Rhuan na área. Rafael Silva converteu e diminuiu para 2 a 1.

Após o gol, a Inter mostrou maior disposição ofensiva, mas não conseguiu concretizar suas tentativas em gols. Nos minutos finais, Rafael Silva teve outra oportunidade que saiu por pouco. O jogo terminou com a confirmação da vitória do São Bernardo.

A próxima partida da Inter de Limeira será na terça-feira às 20h30 contra o Red Bull Bragantino em casa. Já o São Bernardo terá seu próximo compromisso na quinta-feira às 19h diante do Novorizontino no Estádio Primeiro de Maio.