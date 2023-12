São Bernardo terá final de semana de eventos esportivos

O CT BMX Free Style está pronto para receber os atletas que irão disputar o Campeonato Brasileiro BMX Park 2023.

Essa etapa da competição será entre 15 e 17 de dezembro e terá a maior premiação do BMX nacional.

As disputas no sábado (16 de dezembro) começam a partir de 09 horas e a entrada é gratuita, ou seja, uma excelente opção para quem busca lazer e diversão.

O espaço, que conta com uma estrutura de alta qualidade, também terá música, Espaço Kids, presença de DJs e muito entretenimento.

As finais e semifinais terão transmissão do Canal Olímpico:

https://www.youtube.com/@TimeBrasil

O Campeonato Brasileiro BMX Park 2023 tem organização da Confederação Brasileira de Ciclismo, Federação Paulista de Ciclismo, Prefeitura de São Bernardo do Campo, Comitê Olímpico do Brasil e Ministério do Esporte, além da gestão da MCS. Essa etapa tem patrocínio do Esporte da Sorte.

Rei da Quadra

Além do Brasileiro de BMX, o CT também receberá mais uma etapa regional do Rei da Quadra para quem ama basquete. Aliás, a modalidade vem ganhando o coração dos brasileiros.

A competição está marcada para o dia 16 de dezembro, partir das 11h.

O evento terá transmissão no Canal do Youtube da MCS MKT Sports:

https://www.youtube.com/@MCSMarketingEsportivo

O patrocínio é da Esportes da Sorte. A organização é da Federação Paulista de Basquete, com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo, And1 e gestão da MCS.