São Bernardo terá Carreta da Mamografia até 1º de fevereiro

A Carreta da Mamografia, parte do Programa Mulheres de Peito, do governo estadual de São Paulo, estará no estacionamento do Ginásio Poliesportivo de São Bernardo a partir desta terça-feira (21/1) até o dia 1º de fevereiro. A iniciativa busca combater o câncer de mama por meio de exames preventivos realizados gratuitamente e na hora.

Em 2024, mais de 34 mil mamografias foram realizadas pelo equipamento em 66 municípios do estado. Agora, a parceria entre os governos estadual e municipal visa zerar a fila de pacientes que aguardam pelo exame em São Bernardo.

Segundo o prefeito Marcelo Lima, esta é a primeira ação da nova gestão voltada à saúde das mulheres. “Estamos recebendo o auxílio da carreta do Estado que, junto à unidade municipal de mamografia, tem como meta zerar a fila das mais de 600 pacientes que aguardam por exames”, destacou.

Programação da carreta estadual

O atendimento ocorre no estacionamento do Ginásio Poliesportivo, com distribuição de senhas por ordem de chegada:

Segunda a sexta-feira : das 8h às 17h (50 senhas por dia);

: das 8h às 17h (50 senhas por dia); Sábados: das 8h às 12h (25 senhas por dia).

Mulheres de 50 a 69 anos podem realizar os exames apresentando apenas o RG ou cartão do SUS. Já as mulheres de 35 a 49 anos ou acima de 70 anos devem apresentar pedido médico.

Unidade municipal de mamografia

A carreta municipal da Secretaria de Saúde de São Bernardo também atua de forma itinerante, com programação até o fim de janeiro:

Até 23/1 : Igreja Matriz (Praça da Igreja Matriz, s/n, Centro);

: Igreja Matriz (Praça da Igreja Matriz, s/n, Centro); 24 a 27/1 : UBS Leblon (Rua Ábramo Luchesi, 5, Leblon);

: UBS Leblon (Rua Ábramo Luchesi, 5, Leblon); 28 e 29/1 : UBS Vila Marchi (Rua Nestor Moreira, 480, Vila Marchi);

: UBS Vila Marchi (Rua Nestor Moreira, 480, Vila Marchi); 30 e 31/1: UBS Alves Dias (Rua Alexandre Bonício, 133, Alves Dias).

O secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, enfatizou a importância da ação. “Estamos convocando as pacientes para realizar os exames nas próximas semanas, visando zerar a fila e dar o encaminhamento necessário para quem precisa de tratamento.”

Mais avanços na prevenção

O Programa Mulheres de Peito resultou em um aumento de 40% nos exames de prevenção em 2024. Para 2025, o governo paulista anunciou a entrada em operação de duas novas carretas, totalizando cinco unidades móveis.

Além da saúde das mulheres, o prefeito Marcelo Lima destacou que a cidade promoverá mutirões em outras áreas para zerar demandas represadas na saúde pública, afirmando que “São Bernardo será um grande exemplo para o Brasil”.