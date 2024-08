São Bernardo será o palco das terceiras etapas do CPVP Sub-19 e Sub-17

O vôlei de praia de base paulista volta a ser destaque neste mês de agosto com a realização das terceiras etapas da temporada do VI Circuito Paulista de Vôlei de Praia Sub-19 e do IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia Sub-17. Após São José dos Campos e São Joaquim da Barra, agora será a vez de São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista, sediar as competições nos dias 24 (Sub-19) e 25 (Sub-17) de agosto. O palco será o Arena Planet, localizado na Rua do Sacramento, 833, em Rudge Ramos.

Promovida e organizada pela Federação Paulista de Volleyball, a competição tem como objetivo incentivar e fortalecer o vôlei de praia no estado. Além das etapas da base, que permitem o surgimento de novos valores, há ainda os torneios adultos, que movimentam a modalidade ao longo da temporada.

As inscrições para a terceira etapa poderão ser feitas no site oficial, www.fpv.com.br, até o dia 15 de agosto, com encerramento às 17. A taxa de inscrição é de R$ 100,00. Sempre é bom lembrar que as disputas serão abertas a atletas que já estejam registrados/renovados na CBV/FPV com validade até 31/12/2024.

Sempre é bom destacar que as chaves terão 16 duplas de cada gênero e não haverá torneio de qualificação. Como o objetivo é promover o maior número de entidades participantes, ainda há limitação de duas equipes por município/CT/EPD.

O Circuito Paulista de Vôlei de Praia Sub 19 e Sub-17 é uma realização e organização da Federação Paulista de Volleyball, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos.