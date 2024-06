São Bernardo sedia Jomi 2024 de forma descentralizada ao lado de São Caetano

A cidade de São Bernardo sedia pelo segundo ano consecutivo o tradicional Jogos da Melhor Idade (Jomi) 2024, desta vez de forma descentralizada ao lado da vizinha São Caetano, integrando a 1ª região esportiva de São Paulo. O evento, atrelado ao governo do Estado, entra em sua 26ª edição, destinado a atletas com idade a partir de 60 anos. Com apoio da Prefeitura, governada por Orlando Morando, a competição irá ocorrer entre os dias 24 e 30 de junho.

Os municípios do Grande ABC vão receber cerca de 2.000 pessoas, entre atletas e comissões técnicas, reunindo 22 cidades. Inscrita em todas as modalidades, a delegação de São Bernardo contará com a participação de 161 atletas e outros 15 componentes da comissão técnica. Ao todo, serão 14 modalidades em disputa no período (atletismo, buraco, bocha, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez).

“É uma enorme honra São Bernardo abrigar os Jogos da Melhor Idade, em parceria com São Caetano. Este evento não apenas celebra a vitalidade dos nossos idosos, mas promove também, por meio do esporte, valores de saúde, inclusão e cidadania que são fundamentais para uma comunidade hoje em transformação. Além disso, a escolha mostra, mais uma vez, que nossa cidade dispõe de ampla estrutura para receber torneio de tamanha importância para o Estado”, frisou o prefeito Orlando Morando.

São Bernardo vai recepcionar, entre as modalidades, jogos de tênis, bocha, malha e atletismo. O encerramento do Jomi, no último domingo do mês (30/6), aliás, se dará após a realização do atletismo, na Arena Olímpica de São Bernardo, situada na Rua Tiradentes 1.845, bairro Santa Terezinha. A abertura do evento, por sua vez, acontece em São Caetano, na próxima segunda-feira (24/6), às 14h, nas dependências do Teatro Paulo Machado de Carvalho.

Em 2023, a etapa regional sagrou Praia Grande na liderança geral, seguida por São Bernardo e Santo André. Já na fase estadual, Sorocaba ficou com o troféu de campeã, dividindo o pódio com São Bernardo e São José do Rio Preto. O evento na cidade se dá com suporte da Secretaria municipal de Esportes e Lazer, pasta gerida por Sérgio Pasin. Para ele, a competição incentiva o esporte como instrumento de valorização da vida e da prática de atividades físicas independentemente da idade. “O Jomi é um símbolo de respeito, diversão e inspiração para todos.”

FINAL ESTADUAL – A expectativa é que, somadas as oito etapas regionais, mais de 15 mil atletas estejam envolvidos na competição – os campeões nas categorias masculino e feminino de cada modalidade se classificam para a fase derradeira. Para a final estadual, marcada para ocorrer em Itatiba, entre 12 e 18 de agosto, a previsão é de atingir número de 3.000 pessoas. Entre as regiões, o Jomi passará ainda por Bebedouro, Ourinhos, Campo Limpo Paulista, Araçatuba, Casa Branca e Pindamonhangaba.