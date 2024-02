São Bernardo revitaliza espaço esportivo multiuso na região do Riacho Grande

Em medida complementar de valorização e incentivo ao esporte e lazer na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, entregou a revitalização de espaço esportivo multiuso no Jardim Tupã, na região do Riacho Grande. O equipamento, localizado na Praça André Zaia, na extensão da Estrada Henrique Rosa, passou por reforma completa, em ação conjunta com a iniciativa privada, totalizando um investimento de R$ 300 mil.

Coordenada pela Secretaria de Serviços Urbanos, por meio do departamento de Parques e Jardins, a reestruturação do espaço recebeu, entre as intervenções, cobertura em telha metálica, recuperação do alambrado, reforma da tabela de basquete, iluminação de LED, pintura geral, plantio de grama e construção de rampa de acessibilidade com guarda corpo. A praça, agora valorizada, possui área total de 720 metros quadrados, ampliando as alternativas de lazer para os moradores.

“Uma satisfação entregar mais um equipamento esportivo revitalizado, com cobertura metálica e iluminação para atividades mesmo durante a noite, chuva ou muito sol. É um espaço multiuso que pode ser utilizado também, além do futebol, basquete e handebol, para zumba, danças e ginástica, a critério da comunidade. Uma conquista importante. A iniciativa faz parte de amplo pacote de transformação de espaços de esporte e lazer de São Bernardo”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Titular da Pasta de Serviços Urbanos de São Bernardo, Marcos Cayres reforçou que a medida cumpre mais uma etapa da mudança estrutural em cada área do município. “Estamos cumprindo uma missão, visando melhorar a vida dos moradores. Uma ação que tem olhar de sensibilidade social, garantindo esse espaço para a prática de esportes e entretenimento. O Jardim Tupã ganha muito com essa revitalização.”

As chaves do equipamento ficarão a cargo da própria comunidade, dentro da proposta de possibilitar que os moradores do entorno sejam os ‘zeladores’ do espaço, estipulando, inclusive, os horários de abertura e fechamento do local.

ASFALTO NOVO – A Prefeitura de São Bernardo anunciou, recentemente, recapeamento asfáltico de 11 vias do Jardim Tupã, entre elas a Estrada Henrique Rosa, Estrada Hawaí e a Estrada José Marion, contemplando 3,2 quilômetros de extensão. A medida beneficiará cerca de 5 mil pessoas, dentro do Programa Asfalto Novo. O investimento se dará no valor de R$ 5 milhões.