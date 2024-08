São Bernardo renova frota do Serviço de Atenção Domiciliar

A Prefeitura de São Bernardo reforçou o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) da Secretaria de Saúde, nesta quinta-feira (15/8), com a entrega de oito carros zero quilômetro. Os veículos (modelos Spin) serão utilizados no transporte dos profissionais e dos equipamentos no atendimento aos 360 pacientes hoje assistidos pelo programa.

O SAD, que completou 15 anos em março deste ano, proporciona aos pacientes um atendimento de saúde domiciliar. Ao todo, São Bernardo conta com 60 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos, divididos em Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP). A frota atende todo o complexo hospitalar da cidade (Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência, Hospital do Câncer Padre Anchieta, Hospital da Mulher, e CAISM).

“Esse é mais um demonstrativo do bom investimento do dinheiro público. Atualmente, o SAD atende um quantitativo de pacientes que representa um novo hospital na nossa rede de Saúde. O diferencial, além do custo, de não ter esse paciente ocupando um leito hospitalar, está no tratamento sendo realizado em casa, no conforto do lar e ao lado da família”, detalhou o prefeito Orlando Morando.

“Esse é um serviço de extrema importância para a nossa cidade. Fazemos todos os atendimentos e procedimentos necessários aos doentes. O processo todo é mais humanizado e agrega na qualidade de vida do doente e na melhora clínica do quadro de saúde também”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

INDICAÇÕES AO TRATAMENTO – O acesso dos pacientes ao SAD é feito por indicação de alguma unidade da rede de saúde ou por meio da central de regulação. O perfil dos pacientes varia entre idosos, crianças ou adultos com necessidades de cuidados prolongados, portadores de doenças crônicas/degenerativas, pessoas que necessitam de cuidados paliativos e pessoas com incapacidade funcional, provisória ou permanente.