São Bernardo reforça rede de saúde com 50 novos médicos do programa de residência

A Prefeitura de São Bernardo, recebeu, nesta sexta-feira (1°/3), o reforço de 50 novos médicos para o programa de residência. Os profissionais ingressam na rede de saúde nas especialidades de anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, pediatria e psiquiatria. Outros 13 residentes, entre psicólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, integram o programa multiprofissional.

O prefeito Orlando Morando fez questão de recepcionar os novos residentes. “Temos uma rede de Saúde robusta, com 1.060 leitos e Orçamento anual de R$ 1,5 bilhão. Mas, o diferencial da nossa cidade são as pessoas, gente que gosta de gente, que presta assistência humanizada. Pequenos gestos que dão qualidade ao atendimento”, destacou.

O município é autorizado pelo Ministério da Educação a implementar formações na residência médica e multiprofissional e, há dez anos, tem propiciado programa que oferece ampla atividade prática e teórica aos participantes, contando com robusta infraestrutura e tutoria prestada por amplo corpo clínico. Neste período, 269 médicos especialistas e 74 multiprofissionais se formaram no programa.

Para o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, a residência é uma etapa fundamental no aprendizado e no trajeto profissional de cada médico. “Apenas 30% dos médicos que se formam hoje optam pela residência. Mas, são estes profissionais de saúde que se diferenciam no mercado de trabalho a longo prazo, porque somente nessa etapa de formação é que intensificamos os estudos, compartilhamos experiências na prática e lidamos com desafios. Não é uma fase fácil, mas é gratificante”, observou.

Durante o programa, os residentes médicos e residentes multiprofissionais terão 60 horas semanais e exclusivas na rede de saúde local, sendo 20% do tempo dedicado à teoria e 80% à prática, de acordo com as especialidades e setores de ação.