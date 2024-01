São Bernardo recolhe em domicílio doação de leite materno

Com foco no aperfeiçoamento dos serviços públicos, a Prefeitura de São Bernardo passou a disponibilizar o recolhimento de leite materno diretamente nas residências das doadoras.

Por meio de veículo exclusivo, agentes da secretaria de Saúde se deslocam até os locais estabelecidos para a coleta do leite, que é direcionado ao Banco de Leite Humano (BHL), localizado no Hospital da Mulher.

O serviço de atendimento é realizado pelos telefones (11) 2363-3911 ou por Whatsapp (11) 96194-2262, na qual as equipes técnicas do Hospital da Mulher detalham o procedimento e dão as orientações de como doar, sem a necessidade deslocamento. Todo o procedimento pode ser realizado na própria residência. Elas recebem inclusive os frascos para colher o alimento e depois a equipe passa para retirar o leite armazenado.

“O Banco de Leite tem um papel fundamental na vida dos bebês prematuros nascidos no nosso município. De fornecer esse importante alimento, que é o leite humano, rico em nutrientes e vitaminas, insubstituível. Mesmo com o nosso esforço em retirar as doações em domicílio, o estoque atual está muito abaixo do normal”, relatou Dr. Rodolfo Strufaldi, diretor técnico do Hospital da Mulher,

O serviço incentiva a doação e agiliza a coleta para oferta do alimento aos bebês prematuros nascidos e internados no hospital, cujas mãe não produzem leite suficiente ou nenhum, para a amamentação. Atualmente, o BLH enfrenta uma baixa de 58% de sua capacidade total de armazenamento, dado que preocupa a equipe do Hospital da Mulher.

Além da captação das doações do leite materno, o BLH atende às gestantes durante o pré-natal, auxilia as mamães com dificuldades em amamentação, realiza controle de qualidade do leite humano retirado, treina e capacita profissionais locados no hospital e áreas afins e realiza pesquisas científicas. “Mais do que nunca estamos precisando de novas doações para manter este trabalho ativo”, reforçou o diretor técnico.