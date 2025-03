São Bernardo recebe primeira Tour ‘Café com Deus Pai’ do ano

Junior Rostirola, autor do best-seller “Café com Deus Pai“, segue com a Tour “Café com Deus Pai”, ambos levando o mesmo nome, passando por diversas cidades do país. Sua próxima parada será em São Bernardo do Campo, onde ele participará de um evento especial na Igreja Além do Véu São Bernardo. O encontro acontecerá no dia 18 de março, a partir das 20h, na Rua Manoel Corazza, 500, e promete reunir até 1.700 pessoas para uma noite de reflexão e emoção.

A Tour Café continua conquistando uma audiência global, levando Junior Rostirola a compartilhar suas experiências de superação e como venceu as dores do passado. Em 2025, o evento já passou pela Europa e, no primeiro semestre, passará pela África e por diversos países da América Latina e América Central.

A obra Café com Deus Pai já impactou 140 países, alcançando leitores através do livro, do canal no YouTube e das mensagens diárias no Spotify. O autor ganhou imenso destaque após o sucesso do livro, que se espalhou pelo país de forma orgânica e foi impulsionado por influenciadores e celebridades que descobriram a obra por acaso ou por indicação. Com impressionantes 5 milhões de cópias vendidas, Café com Deus Pai, publicado pela Editora Vélos, consolidou-se como um fenômeno editorial no Brasil. A edição mais recente, lançada em setembro de 2024, reforça ainda mais o sucesso da obra, que alcança leitores de todas as idades. Além da versão principal, também estão disponíveis edições kids e teens, ampliando a mensagem de fé e superação para as gerações mais jovens.

O sucesso do podcast “Café com Deus Pai”, que se destacou como o 9º mais ouvido globalmente em 2024 e conquistou a placa de bronze em 2025, é um reflexo do impacto das experiências vividas por Junior, que encontrou no sofrimento pessoal a força para transformar a realidade de muitos.

Sua jornada o levou a fundar a Associação Escolhi Amar, que conduz diversos projetos sociais. Entre eles, o Lar da Criança Feliz, que já acolheu mais de 3.500 crianças de 0 a 12 anos, e o Lar do Adolescente, que já assistiu mais de 210 jovens, enquanto o Centro de Recuperação Feminino Conviver já auxiliou mais de 700 mulheres dependentes químicas ou portadoras do HIV. O Mercado Solidário, outra importante iniciativa, oferece suporte a famílias em situação de vulnerabilidade econômica, permitindo que adquiram alimentos e produtos essenciais sem custos, além de promover educação financeira e capacitação profissional.

O projeto não se reserva apenas ao Brasil, mas também chegou ao Haiti, onde foca em assistência humanitária, suporte espiritual e desenvolvimento comunitário, com ações como distribuição de alimentos, acesso à educação e reconstrução de áreas afetadas por desastres naturais.

Com sua própria experiência de sofrimento devido à destruição e aos vícios presentes em muitos lares, Junior transforma sua dor em ação, criando oportunidades para que pessoas participem de diversas modalidades esportivas. Um menino que, na época da escola, nunca era escolhido para o time de futebol, hoje proporciona a chance de envolvimento em atividades como skate, jiu-jitsu, muay thai, dança, ciclismo, entre outras. Além disso, realiza visitas a presídios e oferece atendimento psicológico gratuito para pessoas de baixa renda.

Junior também desenvolve projetos de assistência social, programas focados na recuperação de dependentes químicos e na reintegração social de pessoas em situação de vulnerabilidade, impactando positivamente milhares de famílias. Seu trabalho inclui ainda cursos voltados à cura espiritual de homens, mulheres, pais, casais e até finanças.

Mais informações – Tour Café com Deus Pai

São Bernardo do Campo/SP Data e Horário: 18 de março de 2025, às 20h

Local: Igreja Além do Véu São Bernardo

Endereço: Rua Manoel Corazza, 500, São Bernardo do Campo/SP

Mais informações: @avsaobernardo

Link para incrição: https://tour.juniorrostirola.com/cafecomdeuspaitour