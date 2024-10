São Bernardo recebe Orquestra Innovare em 9 e 10 de novembro

A Orquestra Contemporânea Innovare (OCI) está de volta em grande estilo para duas apresentações gratuitas, desta vez em São Bernardo do Campo – cidade onde o projeto nasceu – com olhar especial para a região do ABC, porém com a proposta de conquistar o mundo oferecendo boa música. O Concerto “Uma Orquestra no Cinema” acontece em dois locais emblemáticos: no dia 9/11, às 20h30, no Auditório do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cenforpe), no Planalto, e no dia 10/11, às 11h, no Parque Engenheiro Salvador Arena, no Rudge Ramos.

Sob regência e direção artística do jovem maestro Fernando Mathias, os concertos terão duração de aproximadamente 1 hora e 45 minutos com um repertório eclético, atrativo e diversificado, que pretende propiciar uma viagem através de diferentes estilos e épocas. O programa passa por obras de caráter mais clássico e erudito, como O Lago dos Cisnes (Tchaikovsky), mas também se mistura à cultura mais pop, não só da TV (com adaptações de temas do seriado Chaves), mas também dos desenhos e do cinema.

“O intuito é aproximar o público da realidade da orquestra com uma apresentação incrível. Queremos, justamente, chamar a atenção com um repertório altamente tradicional, que geralmente não está nas playlists das pessoas, e ao mesmo tempo traze-las para perto da orquestra colocando aquilo que é muito popular e familiar para elas”, afirma Mathias ao lembrar que a OCI, composta por 70 músicos do mais alto gabarito, tem como missão oferecer a melhor experiência criativa, multissensorial e multimídia, trazendo um novo olhar para que as pessoas possam sentir a música em sua plenitude.

Divulgação

Participações especiais e homenagem

Para enriquecer ainda mais as apresentações, o programa também contará com três participações especiais. Do renomado pianista e youtuber, Lord Vinheteiro, de outro consagrado pianista, Alexandre Dietrich, e também do Saxofonista Gabriel Fanzeres.

“Além disso, no concerto do Parque Salvador Arena, haverá uma interação muito interessante com as crianças presentes na plateia. Vamos chamá-las para reger a orquestra na música Valsa das Flores, do Tchaikovsky”, acrescenta o maestro ao revelar que também haverá uma grande surpresa em homenagem a um dos ícones mais queridos da cultura popular brasileira, o animador Silvio Santos, morto em 17 de agosto.

As apresentações da OCI em São Bernardo são uma realização da Associação Artística Cultural Tocando a Vida (mantenedora da orquestra) em parceria com o Ministério da Cultura, por meio do Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC) e patrocínio das empresas Toledo do Brasil (Industria de Balanças Ltda), Siscom, Engemet (Soluções em Aço) e Kawasaki Sociedade de Advogados.

Serviço:

Apresentações Orquestra Contemporânea Innovare

Concertos”Uma Orquestra no Cinema“

Sábado 09/11, às 20h30 – Cenforpe: Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto.

Domingo 10/11, às 11h – Parque Engenheiro Salvador Arena: Avenida Caminho do Mar, 2980, Rudge Ramos.

Entradas gratuitas.