São Bernardo recebe o espetáculo Flores Brancas

Contemplada pela Lei Paulo Gustavo Municipal e celebrando o mês da visibilidade lésbica, nos dias 23, 24 e 25, a partir das 20h, a Cia do Flores apresentará o espetáculo “Flores Brancas” no Teatro Elis Regina, que fica na Avenida João Firmino, 900, no Bairro Assunção, em São Bernardo do Campo.

No dia 24 – sábado – entre 17h e 18h30, antes do espetáculo, as atrizes mediarão uma oficina de escrita, intitulada “Cartas a uma Jovem Lésbica”, que acontecerá nas dependências do próprio teatro, tem como público-alvo mulheres, e não precisa de inscrição prévia. As sessões dos dias 23 (sexta) e 25 (domingo) serão realizadas com a presença de Intérprete de Libras. Todas as apresentações serão seguidas de bate-papo com o elenco, após o espetáculo.

O espetáculo tem como foco de discussão a visibilidade e a vivência lésbica dentro da comunidade LGBTQIAP+ e na sociedade. Ele se debruça sobre as questões que marcam os corpos, as relações e a vida das mulheres lésbicas, que não apenas enfrentam a lesbofobia diariamente, mas também o preconceito de gênero. O espetáculo traz à cena a sombra da heteronormatividade e da heterossexualidade compulsória, a luta pela visibilidade das vivências afetivas e a reivindicação de que as relações e corpos de mulheres lésbicas não sejam hipersexualizados e fetichizados pelo patriarcado. A apresentações serão gratuitas e os ingressos poderão ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro.

SINOPSE

Três mulheres e três histórias que se cruzam por usas trajetórias de violência, esbarram com as histórias de três atrizes, que fundidas entre verdade e ficção usam o palco para construir um espetáculo-manifesto em celebração à vida das mulheres lésbicas.

Dramaturgia e Direção – Claudia Jordão – Dramaturgista – Denise Hyginio. Direção Musical – Mica Matos. Elenco – Daniela Rosa, Denise Hyginio, Fran Rocha, Mica Matos. Composição Musical – Denise Hyginio e Mica Matos. Concepção de Luz – Claudia Jordão. Produção – Raffael Santos e Layane Egídio.

SERVIÇO

23, 24 e 25 de agosto

Sexta, Sábado e Domingo – 20h

TEATRO ELIS REGINA

Avenida João Firmino, 900 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo

GRATUITO

Faixa etária – 16 anos