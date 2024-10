São Bernardo recebe corridas e caminhada gratuitas no dia 20 de outubro

A última etapa do Circuito Cidades Paulistas 2024 acontece no dia 20 de outubro em São Bernardo do Campo (SP), na região da Avenida Newton Monteiro de Andrade, com corridas de 5 e 10 km e uma caminhada de 5 km. As inscrições são gratuitas e serão abertas a partir das 10h da próxima quarta-feira (09/10) pelo site tkx.com.br.

A gratuidade nas inscrições se deve à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), instrumento que permite a empresas destinarem parte dos impostos devidos ao patrocínio de eventos esportivos. A etapa de São Bernardo do Campo do Circuito Cidades Paulistas tem patrocínio de WoodBridge e Coca-Cola FEMSA Brasil.

A WoodBridge é uma empresa canadense com presença em nove países e que oferece tecnologias no uso do poliuretano para aplicações em produtos automotivos, comerciais, recreativos, embalagens, saúde e construção. Já a Coca-Cola FEMSA Brasil é a maior franquia de Coca-Cola do mundo por volume de vendas.

A programação oficial do evento começa às 6h30 com uma sessão de alongamento e aquecimento comandada por uma professora de educação física. A largada de todas as distâncias será às 7h e os percursos serão 100% em asfalto e montados no entorno da Avenida Newton Monteiro de Andrade, em frente à Kalunga.

Todos os corredores receberão um kit de participação composto por uma gymbag, camiseta, número de peito, barra de cereal e chip descartável. A entrega do material acontecerá exclusivamente no sábado (19/10) na Decathlon Santo André – Shopping ABC (Avenida Pereira Barreto, 42 – Vila Gilda) das 10 às 16h.

No ato da entrega, todos deverão apresentar documento com foto e o comprovante de inscrição. A organização do evento solicita a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado para o banco de alimentos municipal.

Os três primeiros colocados entre os homens e as mulheres dos 5 e 10 km da corrida receberão troféus de premiação e todos os corredores que completarem a prova ganharão uma medalha de participação.

A etapa São Bernardo do Campo do Circuito Cidades Paulistas é uma realização da Associação de Cultura e Esporte Social Rede Acesso, da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com parceria da Secretaria de Esportes e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. O patrocínio é de WoodBridge e Coca-Cola FEMSA Brasil.

Serviço:

Circuito Cidades Paulistas etapa São Bernardo do Campo

Data: 20/10/2024 a partir das 6h30

Distâncias: 5 e 10 km de corrida e 5 km de caminhada

Local: entorno da Avenida Newton Monteiro de Andrade, em frente à Kalunga

Entrega de kits: sábado, 19/10, das 10 às 16h, na Decathlon Santo André – Shopping ABC (Avenida Pereira Barreto, 42 – Vila Gilda).

Informações e inscrições: www.tkx.com.br