São Bernardo recebe certificação nacional por eliminação na transmissão vertical do HIV

A Prefeitura de São Bernardo recebeu, na última sexta-feira (8/12), certificação emitida pelo Ministério da Saúde pela eliminação da transmissão vertical do HIV. O município comprovou que zerou a transmissão do vírus de mãe para filho atendendo aos critérios de avaliação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS).

O certificado comprova que, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) de São Bernardo, não houve contaminação durante gestação, parto ou amamentação, do vírus causador da Aids. De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, esse reconhecimento é muito importante para o avanço das políticas públicas na cidade.

“A Atenção Básica pratica uma busca ativa constante pelas gestantes de cada território do nosso município. Enfatiza a importância da realização do Pré-Natal desde o início de cada gestação e este indicador é mais uma prova de que nosso trabalho está no caminho certo. Quero destacar também a equipe do nosso Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), que tiveram papel fundamental para esse certificado”, declarou Dr. Geraldo.

Dentre os índices analisados está o teste de detecção do HIV, realizado no primeiro trimestre de gestação, com alcance de 100% das gestantes atendidas pelo município, em 2021. Em 2020, o índice era de 97%.

AVALIAÇÃO – Para conceder o certificado, a Comissão Nacional de Validação (CNV) avaliou vários critérios de impacto dos últimos dois anos, principalmente os relacionados à quantidade de gestantes soropositivas, todo o acompanhamento desde o pré-natal ao parto, incluindo a cobertura mínima de quatro consultas no pré-natal, a taxa de transmissão vertical do HIV, além do acompanhamento do bebê nos primeiros anos de vida, ações de prevenção na Atenção Primária e assistência na maternidade, entre outros.

TRANSMISSÃO VERTICAL – A transmissão vertical ocorre quando a mãe não é diagnosticada ou tratada adequada e oportunamente. Assim, há risco de transmissão da infecção do HIV para a criança durante a gestação, parto e a amamentação. Para evitar a transmissão, a Prefeitura de São Bernardo atua em diversas frentes com o uso de protocolos e acompanhamento clínico rigoroso das gestantes soropositivas e dos seus bebês.

PROGRAMA MUNICIPAL IST – São Bernardo mantém atendimento diário aos portadores do vírus HIV e Hepatites Virais (HV) na Policlínica Centro (Avenida Armando Ítalo Setti, 402, Baeta Neves), de segunda a sexta-feira das 7h às 19h, por meio de uma equipe multiprofissional, composta por infectologista, psiquiatra, hepatologista e ginecologista, além de assistente social, dentista, enfermeiro, psicólogo, fonoaudióloga, nutricionista e orientadores.