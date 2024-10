São Bernardo realiza recapeamento asfáltico da Vila das Valsas

Ampliando o pacote de ações para transformar a malha viária da cidade, a Prefeitura de São Bernardo deu início, nesta quarta-feira (2/10), às obras de recapeamento asfáltico na Vila das Valsas, região do Demarchi. A intervenção, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, inclui, nesta etapa, três vias: Avenida Beethoven, Avenida Ivanovsky e Rua Sinfonia, mediante investimento total de R$ 200 mil.

O programa municipal de recuperação asfáltica da Prefeitura de São Bernardo já contemplou, na região, os bairros Botujuru, Parque Terra Nova I e II, Demarchi e Jardim Nossa Senhora de Fátima. “Depois de concluir o recapeamento do asfalto no Botujuru, Parque Terra Nova I e II, chegou a vez da Vila das Valsas. Para quem não acreditou, as obras começam hoje. Parabéns aos moradores pela conquista e pela paciência”, declarou o prefeito Orlando Morando.

Intervenções incluem, além de fresagem e colocação de nova capa asfáltica, os trabalhos de recuperação de guias e sarjetas, bem como de sinalização viária.

RECUPERAÇÃO – Desde 2017, a Prefeitura tem investido na renovação da malha viária de São Bernardo. O pacote de obras para recuperação asfáltica já contemplou mais de 1.600 vias do município, o equivalente a quase 900 quilômetros de extensão. Além de transformar o viário, garantindo melhor fluxo de veículos, a medida tem gerado economia de despesas, uma vez que diminui os gastos com tapa-buraco em aproximadamente R$ 2 milhões.