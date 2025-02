São Bernardo realiza força-tarefa para ajudar famílias atingidas pelas chuva

Numa força-tarefa coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e pelo Fundo Social de Solidariedade, a Prefeitura de São Bernardo realizou neste fim de semana (1º e 2) uma mobilização intersecretarial com o objetivo de socorrer e dar todo o suporte necessário às famílias atingidas pela forte chuva da última sexta-feira (31). A ação resultou na doação de itens como colchões e cobertores, além da distribuição de cartão alimentação para moradores que tiveram suas casas alagadas.

A mobilização teve como ponto de partida a visita de equipes da Prefeitura em casas nos bairros Jardim Laura, Vila São Pedro, Areião e Galiléia, regiões mais afetadas pela tempestade da noite de sexta-feira, quando o município registrou volume de 73 milímetros de água, índice bem superior ao registrado nas primeiras semanas de janeiro.

Além da realização de um cadastro com informações das famílias que necessitavam de ajuda, a força-tarefa promoveu a doação de 90 colchões, 90 cobertores, 180 travesseiros e 70 cartões alimentação, no valor de R$ 100.

“Logo após a chuva, imediatamente, a determinação do nosso prefeito Marcelo Lima foi montar essa força-tarefa para já acolher e atender as demandas dessas famílias e solucionar os eventuais problemas encontrados”, destacou o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Henrique Kabeça.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, acompanhou de perto os trabalhos e fez questão de ir até as casas afetadas. “Ao visitar essas famílias, além de prestar todo o apoio necessário da Prefeitura, tivemos também a missão de tranquilizar esses moradores, garantindo que nossas equipes estarão com eles nesse processo todo de recuperação”, destacou.

Além do trabalho de assistência social, as equipes da Prefeitura realizaram a limpeza dessas regiões, com apoio dos profissionais da zeladoria. A Defesa Civil também esteve no mutirão, visitando as casas atingidas e vistoriando os locais.

Serviço

Todos os profissionais da Prefeitura seguem de prontidão para prestar apoio em eventuais ocorrências. Moradores podem acionar as equipes da Prefeitura através do telefone 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).