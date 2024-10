São Bernardo realiza Dia D do Outubro Rosa neste sábado

A Prefeitura de São Bernardo realiza, neste sábado (19/10), o Dia D da campanha do Outubro Rosa, mês que marca as ações de conscientização sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer de mama e de colo de útero. As 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas, das 8h às 17h, a fim de ampliar o atendimento das mulheres, com coleta de exame de Papanicolau, palestras educativas e atualização da carteira de vacinação, entre outros serviços.

Ao longo de todo o mês, as UBSs e demais unidades de Saúde da cidade intensificam o trabalho voltado à prevenção das mulheres para o câncer de mama e câncer de colo de útero. Isso porque os exames preventivos são a melhor forma de evitar a complicação dos casos e a evolução para quadros que necessitem de tratamento intensivo ou intervenção cirúrgica. “Toda mulher que ainda não teve a oportunidade de comparecer a uma UBS durante a semana, pode procurar a unidade mais próxima de sua residência para o acolhimento neste sábado”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

MAMOGRAFIA – A Unidade Móvel de Mamografia também faz parte dos equipamentos que ofertarão atendimento durante o Dia D. A carreta municipal atenderá demanda espontânea para todas as faixas etárias na Praça da Igreja Matriz, das 8h às 17h, com último bloco de atendimento às 16h. Nos demais dias do mês, a demanda é espontânea e sem necessidade do pedido médico para pacientes entre 50 e 69 anos. Para as demais faixas etárias, o exame é agendado pelas UBSs e as pacientes precisam apresentar o pedido médico.

PALESTRA – As pacientes em tratamento no Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher (CAISM) terão a oportunidade de discutir com especialistas durante palestra com o tema “Sinais de alerta e cuidados na prevenção do câncer de mama”. O evento é gratuito e será realizado na quarta-feira (23/10), às 9h, no Anfiteatro do Hospital da Mulher.