São Bernardo realiza Desfile Cívico-Militar para celebrar 75 anos do Riacho Grande

Para celebrar os 75 anos do Riacho Grande, a Prefeitura de São Bernardo programou série de festejos neste sábado (2/12). A celebração terá início às 8h, com missa solene, e prosseguirá com a realização de desfile cívico-militar para homenagear o distrito, a partir das 9h, com o tema “Os patrimônios históricos e culturais do Riacho Grande”. Organizado pela Secretaria de Educação, o evento abordará diversos temas, entre eles a Colônia dos pescadores; barcos e a marina, o cambuci, o Parque Municipal Estoril, a Represa Billings, a Mata Atlântica, a Prainha da Billings, além de toda fauna e flora local.

Para o prefeito Orlando Morando, celebrar o Riacho Grande e sua população é valorizar a história de São Bernardo. “Essa é uma região importante para a nossa cidade, com forte apelo turístico, riqueza cultura e um polo de serviços. Aos poucos, estamos conseguindo realizar diversas melhorias para os moradores. Começamos pela ampliação da balsa da Travessia João Basso, pela urbanização do Capelinha, e, mais recentemente, iniciamos a implantação de iluminação em LED, de asfalto novo, revitalizamos a UPA e começamos pacote de melhorias na área veterinária do zoológico municipal. Nossa meta é seguir avançando”, diz.

CRONOGRAMA – Após a missa, marcada para 8h, na Paróquia São João Batista (Avenida Araguaia, 59, Riacho Grande), a cerimônia do desfile cívico-militar será iniciada às 9h, no cruzamento da Avenida Araguaia com a Avenida da Praia. O evento contará com a entronização das bandeiras, execução dos hinos Nacional e de São Bernardo, fala das autoridades e, desfiles Militar Motorizado, Civil Motorizado e Civil.

Entre os participantes, destaque para integrantes da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiro, da Policia Civil, da Guarda Civil Municipal, da Guarda Ambiental, da Sabesp, da Secretaria de Meio Ambiente, além da comunidade das escolas do Riacho Grande (municipais e estaduais), desbravadores, representantes dos povos indígenas, participantes das modalidades da Secretaria de Esportes, membros do Lions Clube, carroceiros, cavaleiros, pessoas ligadas à Colônia dos Pescadores, ceramistas e produtores do pós-balsa.

HISTÓRIA – O distrito do Riacho Grande, localizado a 11 quilômetros do Centro de São Bernardo, foi criado oficialmente em 24 de dezembro de 1948, e abriga mais de 40 bairros, como Rio Grande, Finco, Capelinha, Jardim Cocaia, Estoril, Capivari, Curucutu, Imigrantes, Rio Pequeno, Santa Cruz, Tatetos, Taquacetuba, entre outros. Sua importância histórica remete ao século XVI, quando a área era atravessada por caminhos que ligavam o planalto ao litoral paulista, sediando pousadas e ranchos que serviam aos viajantes. A partir de 1927, com a criação da Represa Billings, e, mais tarde, com a Prainha e do Parque Estoril, além de outras atrações, a região ganhou vocação turística, atraindo milhares de visitantes.