São Bernardo realiza 9ª edição do Multisaúde no Areião

A Prefeitura de São Bernardo realiza nesta quinta-feira (30/11) a 9ª e última edição do ano do evento Multisaúde, desta vez no bairro Areião. Serviços de saúde e orientações de vigilância serão ofertados a toda população, visando à prevenção e à promoção do bem-estar em comunidade, das 10h às 15h, no Ginásio Dom Jorge Marcos de Oliveira, localizado na Estrada da Pedra Branca, 754.

A cada edição, profissionais de saúde recebem a população com oferta de aferição de pressão arterial e glicemia capilar, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), vacinação contra a Influenza e Covid-19 e orientação sobre as demais doses anuais do calendário vacinal. Os serviços já somam 9.225 atendimentos realizados durante as ações.

Secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, relata que o Multisaúde é mais uma maneira de levar para perto da população os serviços de saúde, de forma descontraída e facilitada, com a mesma qualidade do atendimento das unidades. “Muita gente não procura uma das nossas unidades de saúde porque tem medo destes ambientes. Quando o cenário muda, a pessoa fica mais à vontade e recebe a mesma atenção e tratamento”, explicou.

A atividade é articulada pelo Núcleo em Vigilância em Saúde (NEVS), por meio de ações conjuntas dos departamentos de Proteção à Saúde e Vigilâncias, Atenção Básica e Especializada, secretarias de Esportes, Educação, Meio Ambiente e Serviços.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES – O evento disponibilizará diversos outros serviços aos visitantes, como tenda dos bichos, feira de adoção de animais, orientações de prevenção de doenças, espaços da vigilância em saúde do trabalhador e de saúde ambiental, orientações sobre alimentos, prevenção de intoxicação em crianças, uso racional de medicamentos, prevenção em manicures, orientações sobre saúde bucal, orientações sobre PREP (profilaxia pré-exposição) e PEP (profilaxia pós-exposição) ao HIV e, ainda, atividades culturais e de lazer como dança cigana, apresentação musical e brinquedos infláveis para as crianças.