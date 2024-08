São Bernardo promove Olimpíadas de Raciocínio com alunos dos 4ºs e 5ºs anos

No último dia 9, as crianças de São Bernardo do Campo disputaram as Olimpíadas de Raciocínio, parceria entre a Secretaria de Educação da cidade com a Mind Lab, empresa pioneira no desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, cognitivas e éticas de forma integrada. Ao todo, três alunos da rede pública municipal foram premiados pela agilidade nas resoluções dos desafios propostos pelas atividades socioemocionais apresentadas, conteúdos que possuem acesso no dia a dia do ano letivo.

Foram premiados alunos de três escolas diferentes. Confira a lista:

1 – Thiago Alves Roma – EMEB Padre Fiorente Elena

2 – Murilo Araujo Silva – EMEB Professora Nádia Aparecida Issa Pina

3 – Lucas Eduardo Ferreira Silva – EMEB Marly Buissa Chiedde

Entre os prêmios, smartphone, tablet e notebook, materiais que também irão ajudar os alunos nos estudos. As atividades do Programa MenteInovadora, da Mind Lab, colaboram com o desenvolvimento socioemocional dos milhares de alunos da rede pública municipal, a partir de metodologia própria que conta com jogos de raciocínio como recursos.

“As Olimpíadas de Raciocínio já fazem parte do calendário escolar da cidade. Para nós, é um prazer muito grande premiar as crianças mais engajadas, que mostram toda a evolução com o uso da metodologia aplicada em sala de aula. Agradecemos a parceria do município e sabemos da importância desse evento para motivar e inspirar todas as outras turmas, de todos os colégios da cidade”, afirma Thiago Zola, Head de Produtos da Mind Lab.

Festival de Jogos e Brincadeiras também ofereceu diversão e aprendizagem aos alunos

Antes, no dia 3, a Mind Lab foi uma das empresas participantes do Festival de Jogos e Brincadeiras, que ocorreu nas 62 escolas municipais de São Bernardo do Campo. Na oportunidade, as crianças puderam explorar mais detalhes de todos os jogos da metodologia. “Temos em São Bernardo do Campo uma parceria muito sólida e participar de atividades do tipo nos estimula a seguir inovando. Ficamos muito felizes com cada uma das famílias que passaram pelo nosso espaço e conheceram o que podemos oferecer”, conclui Thiago.