São Bernardo promove 2ª edição do drive-thru de descarte de eletroeletrônicos

Em ação que encerra as comemorações do mês do meio ambiente na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, promove a segunda edição deste ano do drive-thru sustentável de descarte de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo para reciclagem. O evento vai ocorrer neste sábado (29/6), das 10h às 17h, no estacionamento do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta).

A medida, em parceria com a Abree (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos), tem como principal objetivo viabilizar o descarte adequado dos equipamentos em fase final de vida útil e conscientizar os consumidores sobre os impactos no meio ambiente e na saúde pública. Na ação inaugural, realizada em abril no município, foram arrecadadas mais de 3 toneladas de resíduos direcionados à reciclagem.

Para a secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo, dra. Regina Célia Damasceno, a eficiência da ação demonstra o interesse da população em colaborar para a proteção do meio ambiente e a prevenção aos impactos associados ao descarte inadequado destes equipamentos. “É um trabalho de conscientização. Após um enorme sucesso da primeira edição, este novo evento de coleta de resíduos eletroeletrônicos em sistema drive-thru visa consolidar as boas práticas na destinação desse tipo de material e estimular a logística reversa no município.”

O descarte dos resíduos será realizado no formato drive-thru, permitindo que os moradores depositem os itens sem precisar sair dos veículos. O evento possibilita ao público destinar corretamente eletroeletrônicos inutilizados, como computadores, impressoras, telefones e carregadores, além de eletrodomésticos, como fogão, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, entre outros.

“Contar com o apoio das prefeituras é essencial para avançarmos na conscientização e no descarte correto dos equipamentos em fase final de vida útil. Pela segunda vez este ano, temos a oportunidade de realizar esse trabalho em São Bernardo, reforçando a importância desta iniciativa. Queremos que o descarte ambientalmente adequado se torne um hábito para os consumidores, possibilitando, assim, avanços significativos no setor”, frisou a gerente de Relações Institucionais da Abree, Helen Brito.

Para aqueles que não puderem participar da ação no sábado, é possível descartar os equipamentos nos pontos de recebimento permanentes da Abree. Mediante parceria firmada em São Bernardo, são 5 novos pontos fixos disponíveis para a população, sendo quatro em unidades de saúde da cidade (Hospital do Câncer Padre Anchieta – ex-Anchieta, Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência e Hospital da Mulher), além do Golden Square Shopping.

PONTOS – No site da associação, é possível encontrar o ponto de recebimento mais próximo ao realizar uma busca utilizando o CEP residencial e ter acesso a uma lista completa de quais produtos podem ser descartados. Para obter mais informações, acesse: https://abree.org.br/pontos-de-recebimento.