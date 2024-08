São Bernardo projeta entrega do novo Centro Dia do Idoso para setembro

Para ampliar os cuidados e a promoção do bem-estar à população idosa de São Bernardo, a Prefeitura finaliza as obras do novo Centro Dia do Idoso, localizado na Rua Álvaro Alvim, 275 na Paulicéia. O equipamento, com previsão de entrega para setembro, recebe o aporte de R$ 1,1 milhão em melhorias para ofertar mais conforto ao atendimento da população com idade a partir de 60 anos semidependente ou em situação de vulnerabilidade do município. Com o novo espaço, serão 45 idosos atendidos diariamente, referenciados pela Secretaria de Assistência Social.

“Este será um local de convivência e também de bem-estar para quem já contribuiu, e muito, para o desenvolvimento da cidade. Agora é a hora deles aproveitarem a vida. Neste equipamento, os idosos vão ter aulas de música, arteterapia, oficina de movimento e trabalhos manuais, além de atividades recreativas e esportivas. Essa era outra área ociosa em nossa cidade que estamos transformando em um ambiente bonito e funcional”, declarou o prefeito Orlando Morando.

SOBRE O SERVIÇO – O Centro Dia do Idoso é uma unidade de atendimento social para promoção da autonomia, proteção e a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas, com vínculos familiares e em vulnerabilidade social. O espaço é destinado à permanência diurna de pessoas idosas semidependentes de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As atividades são desenvolvidas pelo instituto Jesue Frantz, contratada por meio de termo de colaboração com a Secretaria de Assistência Social.

O serviço conta com equipe multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo, nutricionista, cuidadores sociais, musicista, arteterapeuta e educador físico. São ofertadas atividades diversas, entre elas oficinas (música, arteterapia, jogos de mesa, corpo e movimento, trabalhos manuais), festas temáticas, atividades recreativas e culturais, além de três refeições diárias e transporte no deslocamento entre a residência e o Centro Dia do Idoso.

ESTRUTURA COMPLETA – O novo Centro Dia do Idoso terá a remodelação da área externa (paisagismo, novos acessos, área coberta e estacionamento), construção de novas salas de recepção, administração, atendimento, reunião, oficinas medicação e ambulatório, cozinha, refeitório, banheiros adaptados para cadeirantes, pintura, novas instalações elétricas, de água e esgoto e novo piso. Tanto a obra quanto os equipamentos para o novo espaço serão custeadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a partir da doação de recursos da iniciativa privada.