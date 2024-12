São Bernardo Plaza Shopping opera com horários especiais durante o mês de dezembro

Com a agitação das compras de final de ano, o São Bernardo Plaza amplia o seu horário de funcionamento para maior conforto e comodidade dos clientes. Em dias específicos do mês de dezembro, os frequentadores do empreendimento terão uma hora a mais para aproveitar a ida ao shopping.

Confira os horários especiais:

São Bernardo Plaza Shopping

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23/12 – 10h às 23h

15 e 22/12 – 10h às 22h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – Funcionamento facultativo

26, 27, 28, 29, 30/12 – Horário de funcionamento normal

31/12 – 10h às 16h

01/12 – Funcionamento facultativo