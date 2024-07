São Bernardo Plaza Shopping inaugura novas operações e fortalece o seu portifólio

Sempre preocupado com a satisfação de seus clientes, o São Bernardo Plaza busca uma constante otimização e reforço de seu mix de operações. Para o mês de julho, o empreendimento traz novas inaugurações que irão agradar a todos os gostos. As lojas e café foram pensados para atender as demandas e necessidades dos clientes. Nescafé, It Case, Pavão e Estrela do Lar estão na lista de novas chegadas no São Bernardo Plaza.

Localizada no Piso L2, a nova cafeteria Nescafé é um espaço que traz conforto e aconchego, para encontros especiais acompanhados de um café e lanches doces e salgados.

Nescafé/Divulgação

A mais completa rede em inovação, tecnologia e acessórios para celular também chega ao empreendimento. A It Case fica localizada também no Piso L2 e traz um universo de itens voltados à tecnologia para os amantes do digital. Já para as mulheres que não abrem mão de um acessório especial para finalizar o look, a Pavão Bijoux chega com diversas opções que vão agradar a todos os estilos. A loja fica localizada no Piso L1.

Pavão /Divulgação

A Estrela do Lar possui previsão de inauguração em outubro. A loja ficará localizada no Piso L2 e disponibiliza as melhores soluções e produtos de qualidade para o lar. Os clientes devem encontrar uma extensa variedade de itens para casa.