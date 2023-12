São Bernardo Plaza Shopping fortalece seu portfólio com a inauguração de 7 novas operações

De olho na maior data varejista de final de ano, o São Bernardo Plaza Shopping reforça seu mix de lojas com a chegada de sete novas operações. As lojas foram pensadas para atender as demandas e necessidades dos clientes, e dentre as novidades estão: Casa Bauducco, L’Occitane au Brésil, Brasil Cacau, Unhas Cariocas, Biscoitê, Love Make e Choco We.

“A qualificação de mix que buscamos para o nosso espaço é resultado da importância que damos às necessidades e demandas de nossos clientes. Queremos que eles busquem o nosso shopping para resolver a vida e achar presentes para todos os amigos e familiares em um só lugar. Todos são bem-vindos por aqui e esperamos que venham aproveitar esse momento de festas e compras de final de ano com a gente”, conta Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do shopping.

Localizadas no Piso L1, a Casa Bauducco, Brasil Cacau, Biscoitê (quiosque) e Choco We (quiosque) chegam para complementar o mix de operações gastronômicas do shopping. Com opções de panetones, chocolates, biscoitos, cafés e sobremesas, as lojas agradam a todos os paladares – desde crianças até adultos – e são ótimas opções para presentear nas festas de final de ano.

A L’Occitane au Brésil, marca conhecida pela qualidade e brasilidade de seus produtos, está localizada no Piso L2 e já em funcionamento. O quiosque Love Make traz um conceito diferente para o empreendimento, com produtos de maquiagem e beleza a partir de R$10.

Para quem busca serviços de beleza para as festas de final de ano, a Unhas Cariocas já está em funcionamento no Piso L2. No espaço é possível aproveitar serviços como manicure, pedicure, depilação, massagens e procedimentos estéticos.

As sete novas operações já estão em funcionamento no São Bernardo Plaza Shopping e prontas para atender os clientes.

Campanha de Natal

O shopping irá sortear um Jeep Renegade Sport T270 para os seus clientes. A cada R$500 em compras nas lojas participantes, é gerado um cupom para concorrer ao sorteio do carro. As notas fiscais podem ser cadastras no aplicativo do empreendimento. Nesse ano, a campanha do São Bernardo Plaza Shopping conta com a participação de uma celebridade nacional, Fabíola Nascimento, que assina todas as peças.

Além do sorteio, o empreendimento promove ainda um Compre&Ganhe com panetone Biscoitê. Até 24 de dezembro, juntando R$500 reais em compras nas lojas participantes, o cliente pode retirar um panetone de 500g da Biscoitê – válido uma unidade por CPF e enquanto durarem os estoques. Para retirar o presente, basta cadastrar as notas fiscais das compras no aplicativo do shopping e se dirigir ao balcão de trocas – localizado no Piso L2, em frente à Samsung.

Horários especiais de final de ano

Nos dias 15, 16, 18, 19, 20 e 21, o São Bernardo Plaza Shopping funciona com uma hora a mais, das 10h às 23h. Já nos dias 22 e 23 de dezembro, das 10h às 00h. Na véspera de Natal (24), o shopping abre das 9h às 18h. No dia de Natal, a abertura é facultativa. Em 31 de dezembro, os clientes podem aproveitar o shopping aberto das 10h às 16h e, no dia 1 de janeiro, a abertura é facultativa.