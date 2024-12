São Bernardo Plaza Shopping e Sicoob Credceg se unem em campanha social “Natal dos Brinquedos”

O São Bernardo Plaza Shopping e Sicoob Credceg se unem em campanha especial de final de ano! A iniciativa solidária tem como objetivo arrecadar brinquedos novos e usados – em bom estado, que serão destinados a organizações não governamentais (ONGs), espalhando alegria e esperança para crianças neste Natal. Até o dia 22 de dezembro, os visitantes do empreendimento poderão fazer as suas doações na Loja Vazia, localizada no Piso L2. A loja funciona durante o mesmo horário de operação do shopping.

Além da arrecadação de brinquedos, o espaço conta com atividades especiais para envolver toda a família como a presença do Sipaguito, o simpático mascote do Sicoob Credceg, às sextas. Aos sábados, é possível participar da contação de histórias que acontece às 14h, 16h e 18h. Um momento mágico para as crianças e seus familiares.

Para facilitar ainda mais as doações, além do espaço dedicado no São Bernardo Plaza Shopping, todas as agências do Sicoob Credceg também funcionarão como postos de coleta, permitindo que mais pessoas possam contribuir com a causa.

A ação reforça a importância de contribuir para um Natal mais feliz e solidário, promovendo união e alegria por meio de gestos simples, mas cheios de significado.