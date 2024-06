O São Bernardo Plaza Shopping apoia mais uma edição do Sonho de 15 Anos com programação especial para as debutantes. Projeto do Fundo Social de Solidariedade do município promove anualmente um baile de debutante para jovens atendidas por instituições parceiras.

O empreendimento promoveu um dia cheio de experiências para as meninas! A programação começou com um almoço no Outback Steakhouse e seguiu para um bate papo feminino com Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do empreendimento. No bate papo, as participantes puderam tirar dúvidas e ouvir experiências sobre mulheres no mercado de trabalho, experiências no campo profissional e receberam dicas e conselhos para o futuro. Depois do bate papo especial, as debutantes seguiram para uma tarde de diversão passando pelo Invasão Alien – labirinto repleto de extraterrestes -, Ita Center Park – parque de diversões outdoor – e uma sessão de cinema no Cinépolis para assistir Garfield – Fora de Casa.

“Já é o segundo ano que participamos do projeto e, para nós, é um orgulho fazer parte de algo tão especial! Receber essas jovens em nosso empreendimento para falar sobre carreira profissional e vê-las aproveitando um dia cheio de experiências especiais é muito importante para nós” finaliza Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do São Bernado Plaza.