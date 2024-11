São Bernardo Plaza Shopping anuncia chegada de novo superintendente

Leonardo Monaci chega ao São Bernardo Plaza Shopping com extensa bagagem na área de shopping centers e assume a superintendência do empreendimento. O shopping, localizado no Grande ABC, faz parte do portfólio da ALLOS, a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Leonardo iniciou a sua trajetória dentro da companhia em 2012, tendo passado por shoppings como Plaza Sul, Campo Limpo e Passeio das Águas.

“Estou animado para assumir esse novo desafio e espero agregar no desenvolvimento contínuo do São Bernardo Plaza. Fico feliz em assumir a superintendência de um shopping conhecido na região e estou ansioso para aprender mais sobre o nosso entorno, gerando uma conexão ainda maior com os nossos frequentadores.”, explica Monaci.

Graduado em Economia pela PUC-SP, Leonardo possui ainda MBA em Negócios do Varejo: Estratégia e Gestão pela FIA e MBA em Gestão de Empresas e Negócios pelo BI International/Universidade de Miami.