São Bernardo Plaza sedia tradicional Encontro de Fuscas

Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, que acontece em 20 de janeiro, o São Bernardo Plaza promove o tradicional Encontro de Fuscas em parceria com o Fusca Clube Brasil. No dia 22 de janeiro, das 8h às 14h, os colecionadores e amantes de carros poderão se reunir no espaço para conversar e admirar diferentes modelos do automóvel. Icônico em todo o mundo, o Fusca possui muitos fãs brasileiros e o evento ocorre pelo nono ano seguido no empreendimento. Além de reunir centenas de exemplares de Fuscas, Kombis, carros antigos e seus apaixonados, o evento contará também com um mercado de pulgas e tendas com itens exclusivos para colecionadores.

O shopping promoverá também uma ação social em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade do Município. A entrada no evento é gratuita, mas os participantes que levarem 2kg de alimentos não perecíveis para doação (com exceção de açúcar e sal), terão isenção no estacionamento até às 16h e poderão concorrer a brindes na Roleta Premiada. Os alimentos arrecadados serão destinados a dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelas instituições atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento acontece em local aberto, no estacionamento do São Bernardo Plaza.

“Arrecadamos uma grande quantidade de alimentos para as famílias atendidas pelas entidades parceiras na edição passada. Além de um espaço para colecionadores e amantes de carros confraternizarem, queremos incentivar a solidariedade de nossos frequentadores e esperamos arrecadar uma quantia ainda maior no Encontro desse ano”, finaliza Monica Dalostto, Gerente de Marketing do shopping.

Serviço

Dia: 22 de janeiro

Horário: das 8h às 14h

Entrada: gratuita

Estacionamento: gratuito até às 16h – para quem doar 2kg de alimentos não perecíveis (com exceção de açúcar e sal)

Local: São Bernardo Plaza Shopping – Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo