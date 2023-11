São Bernardo Plaza recebe torneio de EA FC24 – PRO CLUBS

Neste domingo (03), das 13h às 17h, a arena Xtreme.cx, localizada no São Bernardo Plaza Shopping, recebe o torneio de EAFC 24 – PRO CLUBS – evento de destaque no competitivo de Futebol Digital. O torneio reunirá as equipes finalistas Coritiba Oficial, Firewolf, 100limite e Bangu Oficial e promete ser uma ocasião empolgante para os fãs de Futebol, oferecendo uma oportunidade única para as equipes deixarem sua marca no universo dos e-sports e conquistarem uma vaga no MAJOR PRO CLUBS, o principal torneio da modalidade 11×11 Brasil. Além da competição, o público poderá acompanhar a transmissão ao vivo do torneio em um telão na Praça de Alimentação do empreendimento, localizada no Piso L3.

O EAFC 24 PRO CLUBS é conhecido por exibir habilidades excepcionais no futebol eletrônico, atraindo jogadores talentosos de mais de 150 equipes competidoras. O evento promete jogabilidade de alto nível, estratégias empolgantes e muita emoção para os torcedores e espectadores.

A arena Xtreme.cx, um espaço dedicado aos amantes de jogos eletrônicos, oferece uma variedade de consoles, PC Gamers, simuladores e experiências de Realidade Virtual, com mais de 200 jogos à disposição, incluindo Fortnite, Valorant, Free Fire, LOL, Stumble Guys, FIFA, Minecraft e Roblox.

A Head de Parcerias da Xtreme.cx, Rosah Gyurkovitz, expressou entusiasmo com a realização do evento: “Este torneio é uma demonstração da crescente popularidade dos eSports e do talento e dedicação das equipes participantes. Convidamos todos os entusiastas de esportes eletrônicos e jogadores casuais a se juntarem a nós para um dia inesquecível de jogos competitivos.”