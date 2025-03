São Bernardo Plaza lança programa de benefícios com descontos e sorteios

A partir de 18 de março, clientes do São Bernardo Plaza poderão usufruir de um Programa de Benefícios que inclui descontos em lojas, restaurantes e serviços, além de promoções exclusivas. O acesso será feito pelo aplicativo do shopping, disponível para download em qualquer loja de aplicativos.

Vantagens e categorias do programa

O programa é dividido em três categorias: Cliente Uma Estrela, Cliente Duas Estrelas e Cliente Três Estrelas. Para ingressar na primeira categoria, basta cadastrar uma nota fiscal de qualquer valor. Para subir de nível, é necessário cadastrar mais notas até atingir os valores exigidos.

Entre os benefícios estão descontos no estacionamento, promoções em lojas e brindes exclusivos. A ativação das vantagens deve ser feita diretamente pelo aplicativo antes do uso.

A partir do lançamento, os clientes poderão aproveitar promoções como 10% de desconto no estacionamento, pratos em dobro no Hocca Bar e upgrade de copo no Gelato Borelli.

Campanha especial de lançamento

Para marcar o início do programa, o São Bernardo Plaza promoverá uma campanha com o sorteio de vales-compras no valor de R$ 15.000, R$ 5.000 e R$ 2.500 para clientes Três Estrelas, Duas Estrelas e Uma Estrela, respectivamente. A ação será válida entre 18 de março e 30 de abril e os valores poderão ser utilizados exclusivamente em operações do shopping.

Expansão do programa pela ALLOS

A ALLOS, plataforma de experiências, entretenimento e lifestyle, anunciou a expansão do Programa de Benefícios para todo o seu portfólio de shoppings a partir de março. A iniciativa já está presente em 11 empreendimentos e conta com mais de 2 milhões de clientes cadastrados.

“O Programa de Benefícios nasceu para transformar a experiência de consumo dos nossos visitantes, valorizando sua presença e incentivando sua recorrência”, afirma Leonardo Cid, diretor de Inovação e Tecnologia da ALLOS.

O modelo também se mostra uma ferramenta estratégica para os lojistas. Atualmente, mais de 630 marcas fazem parte do programa, incluindo Outback, Natura, Bacio di Latte, Kopenhagen, L’Occitane, Granado e Samsung.

Em 2024, 30% dos lojistas participantes ofereceram cerca de 10 mil benefícios, gerando um aumento de até 15% nas vendas e impactando 50% de novos clientes.

A parceria com o Outback, por exemplo, já atingiu 32 mil pessoas, sendo 50% novos clientes, demonstrando o potencial do programa para impulsionar o fluxo e as vendas nos shoppings.