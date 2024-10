São Bernardo Plaza inaugura quiosque de aluguel de carrinhos elétricos

Três shoppings administrados pela ALLOS, mais inovadora plataforma de entretenimento, serviços, lifestyle e compras do país, ganham uma nova atração para as crianças, a partir deste mês de outubro. Em São Paulo, os quiosques de aluguel de carrinhos elétricos passam a funcionar no São Bernardo Plaza Shopping, em São Bernardo do Campo, e no Parque Dom Pedro, em Campinas, que ganhará duas operações para atender melhor os visitantes. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a atração desembarca no final de novembro no Shopping Campo Grande, conforme cronograma abaixo.

As iniciativas do Parque Dom Pedro e do Shopping Campo Grande integram o programa de relacionamento da ALLOS, garantindo que os clientes cadastrados nos aplicativos dos shoppings possam usufruir dos carrinhos e alugá-los para a diversão das crianças com descontos e até mesmo de forma gratuita, de acordo com o nível da categoria no programa. Para se cadastrar, basta criar uma conta e passar a incluir as notas fiscais das compras, acumulando pontos. Demais clientes podem usar os carrinhos mediante pagamento.

Já o São Bernardo Plaza Shopping deve adotar o programa de benefícios no início de 2025, quando todos os shoppings da companhia estarão integrados no sistema. Até lá, os carrinhos podem ser alugados por R$ 32, período de 15 minutos.

Carrinhos elétricos – inaugurações previstas:

São Bernardo Plaza Shopping – piso L1

São Bernardo do Campo- SP

Inauguração: 29/10

Parque Dom Pedro

Campinas- SP

Quiosque I – Corredor Árvores – Inauguração: 06/11

Quiosque II – Corredor Pedras – Inauguração: 13/11

Shopping Campo Grande – piso L2

Campo Grande – MS

Inauguração: 27/11