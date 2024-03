São Bernardo Plaza fomenta o empreendedorismo feminismo com feira de artesanato e rodas de conversa

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o São Bernardo Plaza Shopping promove a campanha EmpoderaEla, que propõe uma reflexão sobre o empoderamento feminino por meio de diferentes iniciativas. A campanha também engaja clientes e frequentadores em bate papos sobre o desenvolvimento profissional de mulheres na área do empreendedorismo.

“Queremos abraçar o Dia Internacional da Mulher com o EmpoderaEla e trazer formas de conexão entre as mulheres que frequentam o nosso espaço. Esperamos conseguir inspirá-las e motivá-las com as nossas rodas de conversa em um espaço seguro e que estimula o empoderamento feminino”, explica Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza Shopping.

O nome escolhido para ser embaixadora da primeira edição do EmpoderaEla no empreendimento é Rafaela Santana, empreendedora, modelo, influenciadora e nome por trás da feira Conecta Tiradentes – espaço para mulheres divulgarem os seus produtos e serviços. Atualmente, Rafaela também é mentora de outras mulheres que desejam empreender e utilizar as redes sociais para fomentar as vendas e divulgações de seus produtos.



O EmpoderaEla traz uma mostra de artesanatos produzidos por mulheres que fazem parte da feira Conecta Tiradentes, liderada por Rafaela Santana. A mostra fica localizada na Loja Vazia, no Piso L2, nos dias 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 e 30 de março. O horário de funcionamento do espaço será das 14h às 22h aos sábados e das 14h às 20h aos domingos. No espaço, seis empreendedoras estarão com os seus produtos a venda, sendo alguns deles: acessórios personalizados, costura criativa, sabonetes artesanais, velas, aromatizadores, queijos, vinhos, doces, produtos mineiros, amigurimis e bolsas, chinelos e brincos de macramê.



Ainda dentro da campanha, o São Bernardo Plaza promove rodas de conversa a fim de estimular a discussão saudável em torno de assuntos que envolvem o empoderamento feminino. Os bate papos acontecem no Piso L2, próximo à loja Vivara de forma gratuita e sem necessidade de inscrição prévia, nos dias 7, 8 e 9 de março, às 18h.



Confira a programação completa:



07/03, às 18h

Giovana Carrara Sabbadin

Empreendedora

Tema: Estratégias para potencializar as vendas nas redes sociais.



08/03, às 18h​

Aline Messias

Influenciadora e Fundadora do Grupo de Afinidade PCD

Tema: Diversidade e Inclusão e no mercado de trabalho e para o empreendedorismo feminino

09/03, às 18h​

Irá Leite

Consultora de estilo e moda.

Moda para mulheres abraçarem sua singularidade e a se sentirem confiantes em seus corpos reais



Sobre o São Bernardo Plaza Shopping

Inaugurado em 2012, o São Bernardo Plaza Shopping é referência em entretenimento na região do Grande ABC com oito atrações fixas em seu espaço. O empreendimento oferece também uma grande variedade de experiências gastronômicas, serviços e um mix completo de moda masculina, feminina e infantil. Com mais de 200 operações, o empreendimento traz nas opções de moda operações como Reserva, Aramis, Zinzane, Vivara, Centauro, Art Walk e outros. Nas opções gastronômicas, o cliente encontra Outback Steakhouse, Hocca Bar, Cabana Burger, Starbucks, Gelato Borelli, Cacau Mega, Brasil Cacau e Casa Bauducco.

O empreendimento possui ainda uma ampla variedade de serviços como cabeleireiro, agência de viagens e opções voltadas para a saúde e bem-estar, como o laboratório Lavoisier e academia SmartFit.