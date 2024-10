São Bernardo oficializa 122 escrituras no Royal Park, região do Batistini

“Significa nossa maior vitória. Foi uma luta permanente de vida desde que estamos aqui e hoje conquistamos aquilo que tanto desejávamos”. Essa é a síntese do sentimento do motorista José Júlio Alves, 72 anos, morador há mais de 30 anos do Royal Park, na região do Batistini, um dos contemplados pela Prefeitura de São Bernardo, nesta sexta-feira (25/10), com a entrega em definitivo de escrituras de imóvel. Foram concedidos, ao todo, 122 títulos de propriedade durante o evento, realizado na EMEB Deputado Odemir Furlan.

A iniciativa se deu em mais uma etapa do processo de regularização fundiária na cidade, desenvolvido pela Secretaria de Habitação de São Bernardo – o Royal Park tem como um dos principais acessos a Estrada Marco Polo. A concessão das escrituras ocorre de forma gratuita aos moradores que possuem apenas um lote. A Prefeitura, por sua vez, investe o valor aproximado de R$ 1.500 por unidade.

“É uma grande satisfação alcançarmos mais esse avanço no plano de regularização da nossa cidade. Uma demanda de 20, 30 anos. Tenho certeza que muitos moradores daqui já haviam perdido a esperança, devido ao longo tempo de espera, apenas promessas pelo caminho, mas agora se tornou realidade. Isso representa dignidade, respeito e segurança jurídica, além de valorização do imóvel”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

Desde 2017, a Prefeitura já viabilizou a entrega de quase 50 mil escrituras na cidade. É o maior projeto de regularização fundiária da história de São Bernardo.

Dentro do processo viabilizado no Royal Park, restaram 24 imóveis não titulados por falta de documentação. Durante a medida, a equipe da Secretaria de Habitação entregou informativos para auxiliar moradores sobre a relação de documentos necessários, visando registro posterior.

JARDIM TUPÃ – No período da manhã, a Administração municipal realizou a entrega de mais 23 escrituras aos moradores do loteamento José Skayowski, no Jardim Tupã, região dos Finco. Em ação de porta a porta da Prefeitura, os beneficiários também tiveram a escritura definitiva de sua moradia.

Casados há 56 anos, o casal Luzia e Francisco Silva não escondeu a emoção de receber em mãos o documento. “É muita felicidade. Mudamos para o bairro em 1991, foram três décadas de espera, mas finalmente (esse dia) chegou”, disseram, com os olhos marejados.

EM CARTÓRIO – Além de praticamente 50 mil títulos concretizados, a Prefeitura de São Bernardo já deu entrada no cartório documentação para regularização na Vila São Pedro, Vila Sabesp, Parque dos Químicos, Vila União, Jardim João de Barro e Uiriçaba.