São Bernardo obtém aval do Senado para contratar US$ 70 milhões em obras de infraestrutura

A Prefeitura de São Bernardo obteve nesta quarta-feira (21/8) autorização do Senado Federal para a contratação de operação de crédito, com garantia da União, no valor de US$ 70 milhões, o equivalente a R$ 383,6 milhões na última cotação. Os recursos são oriundos da CAF (Corporação Andina de Fomento, banco de desenvolvimento da América Latina), voltados para o desenvolvimento social da cidade, por meio de investimentos em infraestrutura viária, melhorando a mobilidade urbana sustentável.

O financiamento integra o Programa de Infraestrutura Urbana de São Bernardo do Campo (Proinfra II), contemplando, principalmente, intervenções no sistema viário. É a segunda etapa de avanço do projeto, sob enfoque de mitigação climática. Ao todo, o plano envolve investimento de US$ 87,5 milhões, sendo R$ 17,5 milhões de contrapartida do município e o restante aplicado pela CAF.

“É mais um grande presente para São Bernardo neste mês de aniversário. Tivemos a grata surpresa desta aprovação no Senado Federal, o que comprova a capacidade financeira da Prefeitura, é um atestado de bom pagador. Com responsabilidade e respeito às contas, temos hoje credibilidade. Mediante essa autorização, teremos a oportunidade de avançar em importantes obras, continuar a transformação da nossa cidade e garantir mais melhorias na vida das pessoas”, frisou o prefeito Orlando Morando.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado havia avalizado a operação de crédito externo entre São Bernardo e CAF no começo desta semana – os pareceres técnicos da comissão aceleraram o encaminhamento da matéria ao plenário. O projeto teve na relatoria o senador Davi Alcolumbre (União), com parecer lido pelo senador Eduardo Gomes (PL). Os desembolsos, conforme a aprovação, devem ocorrer ao longo do período de cinco anos, contados a partir da data de entrada em vigor do contrato.

TRANSFORMAÇÃO – A Prefeitura de São Bernardo tem realizado verdadeira transformação na infraestrutura urbana da cidade. Somente no último ano, o município iniciou pacote que supera o volume de R$ 500 milhões na região do Pós-Imigrantes e às margens da Represa Billings, por meio de financiamento junto à CAF. As obras englobam desde urbanização e drenagem a recapeamento, novos acessos e ampliação de vias.