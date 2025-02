São Bernardo marca no fim e arranca empate contra o Novorizontino pelo Paulistão

Na noite desta quinta-feira (6), o São Bernardo demonstrou resiliência ao conquistar um empate em 1 a 1 contra o Novorizontino, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, realizada no estádio Primeiro de Maio. A equipe do ABC voltou a mostrar que tem potencial para avançar longe na competição.

Com o resultado, o São Bernardo soma agora 16 pontos, posicionando-se no Grupo D. O Novorizontino, por sua vez, permanece na segunda colocação do Grupo C com 10 pontos, atrás do São Paulo, que lidera com 13.

A partida teve um início vibrante, com ambos os times se lançando ao ataque logo nos primeiros minutos. No entanto, foi o Novorizontino que quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Patrick Brey recebeu a bola dentro da área e disparou um chute canhoto, mas viu o goleiro Alex Alves realizar uma defesa crucial para manter o empate.

A resposta do São Bernardo veio aos 25 minutos, quando Léo Jabá recebeu uma bola longa e fez um passe preciso para Guilherme Queiroz, que não conseguiu converter a oportunidade em gol, mandando a bola para fora.

O jogo foi interrompido aos 39 minutos devido à intensa atividade elétrica na região, resultando em quase 30 minutos de pausa. Ao retornar para os acréscimos do primeiro tempo, o Novorizontino conseguiu abrir o marcador. Após uma jogada iniciada por Oyama, Patrick Brey cruzou para Jean Irmer, que finalizou com sucesso, levando o time visitante ao intervalo com a vantagem de 1 a 0.

No segundo tempo, o Novorizontino entrou mais focado e teve outra grande chance aos 12 minutos. Robson passou a bola para Airton Moisés, que finalizou mas parou na defesa atenta de Alex Alves. Sem conseguir criar muitas oportunidades, o São Bernardo se organizou defensivamente em uma linha de cinco e começou a explorar os contra-ataques.

Embora o Novorizontino parecesse controlar as ações do jogo, as substituições feitas pelo técnico do São Bernardo surtiram efeito positivo. A equipe se tornou mais ofensiva e conseguiu um pênalti a seu favor quando Renato Palm pisou no pé de Lucas Rian. Hugo Sanches assumiu a cobrança; seu primeiro chute foi defendido por Airton, mas ele aproveitou o rebote e igualou o placar.

Nos momentos finais da partida, o Novorizontino tentou pressionar para retomar a liderança no marcador, mas teve que se contentar com um empate amargo.

Na próxima rodada do Campeonato Paulista, o Novorizontino enfrentará o Santos no domingo às 16h no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O São Bernardo visitará o Corinthians no mesmo dia, às 20h30, na Neo Química Arena em São Paulo.