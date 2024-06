São Bernardo lidera geração de empregos no Grande ABC entre janeiro e maio

Pelo quinto mês consecutivo, São Bernardo registrou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Isso é o que mostra o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego divulgado nesta quinta-feira (27/6). No período entre janeiro e maio, foram gerados 8.021 postos de trabalho formais no município, resultado que mantém a cidade na liderança do Grande ABC e em quarto lugar no Estado de São Paulo, atrás apenas da Capital, Guarulhos e Campinas.

Conforme os dados divulgados, foram registradas 71.205 admissões e 63.184 demissões nos primeiros cinco meses do ano em São Bernardo, o que resulta em saldo de 8.021 vagas – o correspondente a quase 40% do total de postos criados no Grande ABC no mesmo período. Quando contabilizado apenas o mês de maio, foram 14.072 admissões e 12.837 desligamentos, com saldo de 1.235 vagas geradas, sendo mais de 70% no setor de serviços.

Para o prefeito Orlando Morando, o cenário reflete o esforço do poder público na criação de políticas públicas voltadas à geração de emprego. “É preciso destacar que não aumentamos impostos em São Bernardo e que trabalhamos para facilitar a vida de quem quer investir na cidade, com a desburocratização e agilidade para emissão de licenças. Sem falar no alto volume de investimentos tanto na infraestrutura quanto na educação, saúde, segurança, o que torna o município atrativo”, ressalta.

Entre as ações da Administração municipal que impactaram a geração de postos de trabalho em maio, destaque para o Feirão de Emprego do Dia do Trabalhador, que ofertou mais de 2.000 vagas na ocasião. Referência para outras cidades devido ao pioneirismo, estrutura e organização, a realização de feirões já se consolidou como política pública da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, facilitando a aproximação entre empresas e a população que busca por oportunidade.

CTR – São Bernardo dispõe de uma Central Pública de Trabalho e Renda, situada na Rua Padre Lustosa, 48, Centro. O painel com as oportunidades de trabalho pode ser acessado no portal https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda. Interessados em participar da seleção devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br com o código da vaga pretendida e o número do CPF.