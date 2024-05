São Bernardo lidera geração de empregos formais no Grande ABC em 2024

As políticas públicas municipais voltadas à geração de emprego e renda em São Bernardo seguem promovendo resultados positivos. A cidade segue na liderança quando o assunto é criação de postos de trabalho formais entre as sete cidades do Grande ABC em 2024, com saldo positivo de 6.791 vagas entre janeiro e abril. As informações integram o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (29/5).

Quando contabilizados os dados do acumulado do ano, São Bernardo registra 57.079 admissões e 50.288 desligamentos, o que explica o saldo de 6.791 vagas – o correspondente a quase 40% do total registrado entre as sete cidades da região. O município também continua em posição de destaque no Estado de São Paulo, ocupando a 4ª posição, atrás somente da Capital, Guarulhos e Campinas.

“Temos um cenário que evidencia o processo de transformação pelo qual São Bernardo vem passando desde 2017, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, ou em diversas outras áreas, como a economia. Quando o poder público cria programas de incentivo à geração de oportunidades, propicia um ambiente atrativo às empresas e aos novos investimentos, o que reflete diretamente na melhora da qualidade de vida da nossa população”, considera o prefeito Orlando Morando.

Somente no mês de abril, o município apresentou saldo positivo de 1.951 vagas de emprego criadas, fruto de 14.531 admissões e 12.580 desligamentos no mês. O resultado é reflexo do bom desempenho do setor de serviços, com 1.307 postos de trabalho consolidados, seguido pelo comércio (391), indústria (187), construção (57) e agropecuária (9). As mulheres foram as que mais preencheram as vagas – 1.133 –, enquanto 818 homens foram empregados no período.

FEIRÕES E MUTIRÕES DE EMPREGO – A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, é pioneira na realização de eventos voltados à aproximação entre empresas e a população que busca por oportunidade. O último evento do tipo foi realizado no dia 3 de maio, em razão do Dia do Trabalho, com oferta de mais de 2.000 vagas de emprego e participação de 2.500 pessoas. Ainda em maio, a Pasta organizou a primeira edição do mutirão de emprego exclusivo para a área da saúde, com mais de 600 oportunidades disponíveis para diversos cargos.

CTR – São Bernardo dispõe de uma Central Pública de Trabalho e Renda, situada na Rua Padre Lustosa, 48, Centro. O painel com as oportunidades de trabalho pode ser acessado no portal. Interessados em participar da seleção devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br com o código da vaga pretendida e o número do CPF.