São Bernardo lança programa inédito voltado à formação empreendedora em parceria com o Sebrae-SP

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão do prefeito Orlando Morando, lançou, nesta quarta-feira (10/7), uma ferramenta inédita no município voltada ao fomento do empreendedorismo municipal. Trata-se do programa São Bernardo do Campo Cidade Empreendedora, realizado em parceria com o Sebrae-SP, e que, por meio da metodologia Empretec, irá impactar positivamente 210 pessoas em seminários com enfoque no desenvolvimento comportamental.

Os empreendedores interessados em participar podem se inscrever pelo link https://forms.gle/ocUn7n2g4Lu9Ucn7A. Os 210 participantes selecionados serão divididos em sete turmas, com formações realizadas entre os meses de julho e setembro. O público-alvo do programa são moradores de São Bernardo maiores de 18 anos com ensino fundamental completo, que possuam um negócio já em funcionamento ou que pretendam abrir um novo negócio. Ao todo, o programa demanda investimento de R$ 300 mil por parte da Administração Municipal.

Conforme explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, Fernando Longo, essa é mais expansão de parceria exitosa e que vem rendendo frutos para São Bernardo. “O desenvolvimento econômico de São Bernardo passa pelo empreendedorismo. Somente nos últimos sete anos, as ações e programas conjuntos, entre Prefeitura e Sebrae-SP, via Sala do Empreendedor, já resultaram na realização de quase 400 mil atendimentos em atividades de orientação empresarial, acesso a novos mercados, implantação de tecnologias, inovação e acesso ao crédito”, destaca.

Vinicius Agostinho da Nóbrega, gerente regional do Sebrae-SP, observa que, ao todo, foram realizados quase 3.000 treinamentos graças aos convênios junto ao Executivo Municipal. “Pesquisa de impacto do Sebrae mostra que as empresas atendidas em 2023 tiveram um aumento médio de 12,8% no faturamento e 23% na produtividade. Com o Empretec, os empreendedores poderão alavancar ainda mais seus negócios”, diz.

SOBRE O EMPRETEC – Principal programa de formação de empreendedores do mundo, o Empretec é um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e promovido em 40 países. O programa propõe uma imersão de seis dias – 60 horas de capacitação – para trabalhar os seguintes comportamentos empreendedores: busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, e independência e autoconfiança.

SALA DO EMPREENDEDOR – Localizada na Praça Samuel Sabatini, nº 50, Centro, é o canal da Prefeitura de São Bernardo voltado ao atendimento ao empreendedor e porta de entrada para quem deseja caminhar pelo mundo do empreendedorismo, desde aquele que não tem ainda a ideia do seu negócio até empresas de grande porte e multinacionais. Desde 2017, o projeto já proporcionou a realização de mais de 500 cursos, com 14 mil vagas ofertadas, além de 140 mutirões e 80 mil atendimentos diretos.