São Bernardo lança nova edição do Governar com Você para coletar demandas

Dentro da proposta de dar voz às demandas da sociedade e fomentar o exercício da cidadania no município, a Prefeitura de São Bernardo, gerida por Orlando Morando, abriu nesta segunda-feira (22/01) nova edição do programa Governar com Você. O projeto prevê participação dos moradores, de maneira virtual até prazo do início de março, para elencar prioridades de investimento na cidade, em diversos eixos, como educação, saúde, desenvolvimento econômico, segurança, transporte e meio ambiente.

Trata-se da 8ª edição consecutiva do programa. O Governar com Você, encabeçado pela Secretaria de Finanças de São Bernardo, foi implantado em 2017 e, desde então, já acolheu aproximadamente 222 mil votos de munícipes. As demandas sugeridas pela população irão compor lista de ações para o Orçamento do exercício de 2025. O período de votação se estende até o dia 6 de março. Após encerramento do prazo, os dados serão classificados por quantidade de votos e por eixo para encaminhamento às secretarias.

“O Governar com Você é fundamental para que a população possa participar da gestão dos recursos públicos municipais. Os moradores têm direito a apontar áreas onde a Prefeitura deve aplicar o orçamento e a Administração, com essas informações elencadas, consegue de maneira mais assertiva incluir as demandas nas peças orçamentárias para o exercício seguinte”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

A participação se dá por meio de acesso ao site: www.saobernardo.sp.gov.br/governarcomvoce ou pelo App SBC na Palma da Mão. Os munícipes possuem alternativa de apresentar até três sugestões de investimentos em cada um dos eixos considerados prioritários, incluindo ainda esporte, cultura, assistência social, habitação, gestão responsável dos recursos, entre outros.

O secretário municipal de Finanças, José Luiz Gavinelli, observou que o programa, além de cumprir preceito importante de ouvir propostas da população, atende também à legislação que determina consulta pública para cidades com orçamento acima a R$ 1 bilhão. “Com essa ferramenta, coletando ideias da população, a Prefeitura distribui o orçamento de forma mais eficiente e realiza melhorias que trarão soluções para São Bernardo.”

Entre as demandas populares que já foram acolhidas pela Prefeitura de São Bernardo, é possível destacar o incentivo ao programa de Turismo Industrial, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, além da construção da Fábrica de Cultura, inaugurada em 2020.

DEMANDAS – A última edição do Governar com Você, em 2023, registrou quase 35 mil sugestões para a gestão do Orçamento. A consulta apontou que as principais prioridades foram relacionadas à manutenção do patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) em locais próximos com a comunidade, continuidade do plano de fila zero no atendimento da demanda por vagas nas creches e avanço na consolidação dos programas de qualificação profissional.