São Bernardo lança livro que destaca transformação do município nos últimos anos

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Comunicação, lançou, na noite de quinta-feira (4/7), um livro que detalha toda a transformação observada na cidade, com as entregas, programas, ações e políticas públicas implementadas entre 2017 e 2024. A apresentação do material, intitulado “São Bernardo do Campo – Prefeitura de Entregas e Resultados”, foi realizada à imprensa e demais convidados pelo prefeito Orlando Morando em evento no Centro de Inovação e Tecnologia do município (Ceitec).

Omar Matsumoto/PMSBC

“Esse livro destaca a transformação pela qual São Bernardo vem passando nos últimos anos e que pode ser vista em cada canto da nossa cidade. Desde obras concluídas, até serviços e políticas públicas implementados, todas essas melhorias foram pensadas e executadas para tornar a vida de cada morador um pouco melhor. Da minha parte, enquanto gestor, tenho a certeza de que a São Bernardo de hoje dá orgulho aos seus filhos e está organizada, pronta para seguir ofertando oportunidades para sua população”, ressalta o chefe do Executivo Municipal.

A publicação de 470 páginas recebeu investimento de R$ 105 mil e foi dividida em 18 capítulos. São eles: São Bernardo Preparada para o Futuro; Saúde; Combate à Pandemia; Educação; Mobilidade Urbana; Infraestrutura; Segurança; Habitação; Desenvolvimento Econômico; Meio Ambiente; Administração e Gestão Municipal; Finanças; Esporte e Lazer; Cultura; Turismo; Fundo Social de Solidariedade; Cidadania e Acessibilidade e Assistência Social.

Cada um dos capítulos destaca, por meio de imagens e dados, os principais pontos que avançaram na cidade ao longo dos últimos sete anos. Entre os exemplos estão o salto de qualidade dado na área da Saúde, com a entrega de quatro novos hospitais, ampliando o atendimento à população; além da verdadeira transformação observada na Educação municipal, com o fim das filas por vagas em creches, entrega de uniformes e materiais escolares no primeiro dia de aula, expansão do ensino em tempo integral, modernização da rede e reformulação da merenda.

Também foram detalhadas as conquistas na área da Mobilidade Urbana, com a entrega de quatros novos viadutos, oito corredores exclusivos para o transporte municipal, três novos terminais, e a implantação do maior programa de recapeamento asfáltico da história do município. Outro ponto elencado no material foi a execução do programa de regularização fundiária, com a entrega de escrituras a mais de 40 mil famílias, além do investimento de mais de R$ 500 milhões em obras de combate às enchentes, e a consolidação da iluminação pública em LED em 100% da cidade.

Para a Secretária de Comunicação, Thais Santiago, o livro serve como lembrete de que é possível alcançar quaisquer que sejam os objetivos e metas quando unimos forças e trabalhamos juntos em prol do bem comum. “Este material representa o compromisso firmado pelo prefeito Orlando Morando de melhorar a vida do cidadão de São Bernardo e é resultado de um esforço conjunto de cada servidor para fazer o melhor por essa cidade. Meu muito obrigado à minha equipe e, também, a todos que trabalham nesta Administração e que acreditaram neste projeto de resultados concretos e que ficarão para sempre na história de São Bernardo”.