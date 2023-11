São Bernardo lança guia turístico e gastronômico projetando quase 400.000 visitantes para 2024

A prefeitura de São Bernardo do Campo realizou na manhã desta terça-feira (28) o evento de lançamento de seu Guia Turístico e Gastronômico no Parque Caminhos do Mar. A publicacação destaca os parques, atrações culturais, hotéis e restaurantes da cidade — além do turismo industrial.

Com o mote “Tudo o que você quer, tem aqui,” São Bernardo almeja impulsionar o já crescente número de turistas no município, chegando a um total projetado de 400.000 visitantes em 2024. Desde 2019, a cidade faz parte da lista dos 140 Municípios de Interesse Turístico do estado de São Paulo, que elenca locais com atrações expressivas e infraestrutura adequada para receber seus turistas.

São Bernardo é a única cidade do Grande ABC neste rol, embora Ribeirão Pires se enquadre em outra categoria, a de Estância Turística, que possui exigências ainda mais especfícas. Com esta classificação, o município passou a receber recursos estaduais direcionados ao setor de turismo, viabilizando a elaboração do material lançado hoje.

Fazendo um retrospecto do processo que culminou neste evento, o prefeito Orlando Morando declarou que “a nossa cidade não tem uma história diretamente ligada ao turismo, por isso temos alguns desafios.” Ele afirma que São Bernardo é lembrada por suas indústrias, principalmente por aqueles que nunca a visitaram, mas que ela não é apenas isso. “Esperamos que esta campanha mostre todas as maravilhas que São Bernardo tem a todo o estado,” acrescentou Thais Santiago, secretária de comunicação do município

O potencial turístico de São Bernardo

No evento, Orlando apresentou todos os setores do turismo que São Bernardo possui — começando pelo ecoturismo, com foco no Parque Estadual da Serra do Mar, que passou, em 2021, pela concessão para a empresa Parquetur. O complexo conta com uma série de marcos históricos do Brasil, entre eles a Calçada do Lorena — rota pela qual D. Pedro I subiu a serra para proclamação da Independência em 1822 e a Estrada Velha de Santos.

O Pouso de Paranapiacaba, localizado no Parque Caminhos do Mar, foi reformado e hoje abriga um café português (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC

O turismo cultural se faz presente em locais como o maior local de exposição dedicado à arte contemporânea no ABC, a Pinacoteca do município ou no Parque Chácara Silvestre, onde está localizada a casa de veraneio do primeiro prefeito da cidade, Wallace Simonsen. A estrutura reformada abriga o gabinete de Orlando Morando e, aos domingos, é aberta para visitação.

Por fim, as indústrias — tão associadas com São Bernardo e com todo o ABC — também se inserem hoje no roteiro turístico. Mais de 20 das indústrias da cidade fazem parte do programa de turismo industrial, recebendo em suas unidades visitantes do Brasil e do mundo para acompanhar seu processo produtivo.

Um novo polo gastronômico

Se São Bernardo do Campo já teve sua gastronomia conhecida pela Rota do Frango com Polenta, nos dias de hoje, novos modelos de restaurantes tem se espalhado pelo município, adaptados às novas demandas do público. “Nós concorremos com um dos maiores polos gastronômicos do mundo,” declarou o prefeiro, referindo-se à capital São Paulo. O gestor municipal garante, contudo, que em São Bernardo, “quem está investindo em bons produtos está se dando bem.”

Carlos Alberto Gianotto representou os empresários do setor gastronômico no evento (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Representando a categoria dos empresários do setor, Carlos Alberto Gianotto, proprietário do restaurante e pizzaria que carrega seu sobrenome, destacou a relação que sua área possui com o turismo, justificando sua inclusão no guia. “Quem vem passear ou pedalar, quer se alimentar também,” declarou. Ele lembrou ainda a relação entre gastronomia tem com a cultura, história e tradição de cada região.

Ações para impulsionar o turismo local

O material contido no Guia Turístico e Gastronômico de São Bernardo do Campo foi elaborado pelo Estadão Blue Studio — segmento do jornal O Estado de S. Paulo dedicado a soluções publicitárias. Sua versão física irá acompanhar a edição do próximo domingo da publicação, além disso 50.000 unidades serão distribuídas na própria cidade.

São Bernardo também investiu em um vídeopara a campanha, que pode ser conferido na íntegra abaixo. Ele será veiculado através de inserções nos intervalos comerciais da TV aberta em todo o interior e litoral do estado de São Paulo. Com essa estratégia, a administração municipal deseja atrair o turista em um “sentido oposto” ao que se vê nas estradas em feriados prolongados — trazendo para a cidade os residentes de outras regiões do estado.