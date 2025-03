São Bernardo lança Agência de Notícias para ampliar transparência e facilitar acesso às informações oficiais

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), anuncia a criação da Agência de Notícias SBC, um canal oficial dedicado à imprensa para a distribuição de conteúdos institucionais de forma ágil, organizada e acessível. A agência não substitui os releases enviados diariamente pela Secom, mas atua em conjunto com desdobramentos de pautas específicas. O objetivo é aprimorar o fluxo de informações sobre as ações especiais da gestão, garantindo mais transparência e facilitando o trabalho dos veículos de comunicação.

A nova estrutura funcionará como uma agência de notícias municipal, disponibilizando um pacote completo de materiais jornalísticos, incluindo releases, reportagens, artigos assinados, fotos em alta resolução, vídeos, infográficos, entrevistas e clipes de som para rádios e podcasts. Além disso, a agência oferecerá suporte direto aos jornalistas, com contatos de porta-vozes e fontes para entrevistas.

Facilidade e acesso para a imprensa

O conteúdo da Agência de Notícias SBC será distribuído por meio de:

Mailing exclusivo para jornais, rádios, TVs e portais de notícias;

Grupo de WhatsApp para jornalistas e editores com envio dos links atualizados;

Área restrita no site da Prefeitura, onde os profissionais poderão acessar e baixar releases, imagens e materiais complementares.

“O lançamento da Agência de Notícias SBC é um marco para a comunicação da cidade, permitindo que a imprensa tenha um canal direto, confiável e estruturado para acessar informações sobre as principais iniciativas da Prefeitura. Com isso, fortalecemos a transparência e garantimos que as ações cheguem de forma clara à população”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

Cobertura estratégica das principais ações municipais

A Agência de Notícias seguirá um planejamento editorial, organizando os conteúdos em editorias estratégicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como:

Cidade Sustentável – Projetos urbanos, mobilidade, meio ambiente e infraestrutura verde;

Saúde e Bem-Estar – Cobertura da rede de saúde, vacinação e prevenção de epidemias;

Inclusão e Direitos Humanos – Ações voltadas à equidade, acessibilidade e redução das desigualdades;

Educação e Cultura – Iniciativas para qualificação profissional, ensino integral e preservação do patrimônio, eventos temáticos;

Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Incentivo a novos negócios, geração de empregos e inovação;

Segurança Pública – Atuação da Polícia Municipal, tecnologia na segurança e combate ao crime;

Infraestrutura e Mobilidade – Obras viárias, transporte público e conectividade digital;

Meio Ambiente e Resiliência Climática – Sustentabilidade, combate a enchentes e reflorestamento.

“A criação da Agência de Notícias SBC reforça o nosso compromisso com a transparência e a qualidade da informação. Além de garantir um fluxo contínuo de conteúdo para os veículos de comunicação, esse modelo fortalece a relação com a imprensa e amplia a divulgação das ações que impactam diretamente a vida dos moradores de São Bernardo”, frisou o diretor do Departamento de Jornalismo, Fábio Martins.

Monitoramento e Acompanhamento

Para assegurar a eficiência da agência, a Secom realizará monitoramento contínuo da repercussão na mídia, análise de engajamento nas redes sociais e ajustes estratégicos conforme o retorno dos veículos de comunicação.

A Agência de Notícias SBC já está em operação, e os jornalistas interessados em integrar o mailing ou acessar os conteúdos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]