São Bernardo investe R$ 329 mil em melhorias na EMEB Prefeito Aldino Pinotti

O processo contínuo de manutenção dos prédios escolares da rede municipal de São Bernardo, por meio do Programa Escola Mais Bonita, avança para a EMEB Prefeito Aldino Pinotti, no bairro Santa Terezinha. A unidade recebe R$ 329,4 mil em melhorias diversas para tornar melhor o dia a dia da comunidade escolar.

O prefeito Orlando Morando destaca que o trabalho de modernização e revitalização das unidades escolares vem sendo realizado na rede municipal de São Bernardo desde 2017. “Construir novos prédios é importante, mas cuidar daquilo o que já existe é necessário. Ofertar uma escola em condições adequadas é nossa obrigação e traduz o nosso respeito aos nossos mais de 80 mil estudantes”, diz o chefe do Executivo.

A ata de manutenção da EMEB Prefeito Aldino Pinotti prevê desde a revisão do telhado do refeitório e das salas de aula; a substituição de calhas e rufos do telhado; a demolição e execução de novo forro do refeitório; pintura interna do refeitório e instalação de telhas contra pássaros na quadra poliesportiva. A estimativa é a de que as melhorias sejam concluídas no segundo semestre de 2024.

Secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini observa que está em curso pacote de melhorias por meio do Programa Escola Mais Bonita, iniciadas em janeiro, contemplando 12 Emebs mediante investimento de R$ 4,2 milhões. “A manutenção das nossas escolas é um processo contínuo, porque entendemos que estar em um ambiente agradável e adequado é fundamental para a aprendizagem”, ressalta.

Além da EMEB Prefeito Aldino Pinotti, o Programa Escola Mais Bonita também contempla, nesta etapa, a EMEB Cecilia Turbay, no Riacho Grande; EMEB Anisio Teixeira, no Jardim Flórida; EMEB Paulo Teixeira de Camargo, no Taboão, EMEB Sylvia Marilena Fantacini Zanetti, no Jordanópolis; EMEB Pedra de Carvalho, no Independência; EMEB Maria Adelaide, na Vila Anita; EMEB Maria Adelaide Rossi, na Vila Euclides; EMEB Hygino Baptista de Lima, no Ferrazópolis; EMEB Edson Danilo Dotto, no Parque Selecta; EMEB Otílio de Oliveira, no Rudge Ramos; e EMEB Professor Pedro Augusto Gomes Cardim, no Assunção. Também integra o pacote de manutenção o Teatro Inezita Barroso, na Vila do Tanque.

CUIDADO PERMANENTE – Em complemento ao Programa Escola Mais Bonita, a Prefeitura de São Bernardo mantém o Programa Escola Linda desde 2017, com repasse mensal de R$ 34 mil às unidades escolares. Trata-se de instrumento para a realização de pequenos reparos e a conservação das unidades de ensino mediante a compra e contratação de serviços autorizados pela Associação de Pais e Mestres (APM) e comunidade escolar.