São Bernardo intensifica segurança nas zonas comerciais com Operação Patrulha de Natal

Com o objetivo de ampliar a segurança dos consumidores durante as compras de fim de ano em São Bernardo, a Prefeitura de São Bernardo deu início, nesta quarta-feira (13/12), à sétima edição da Operação Patrulha de Natal. A ação reforça o policiamento conjunto, realizado por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM), nas principais zonas de comércio da cidade até o próximo dia 29 de dezembro.

Conforme explica o prefeito Orlando Morando, essa é uma medida necessária para promover a tranquilidade nos centros comerciais. “O principal objetivo da Patrulha de Natal é garantir à população e também aos lojistas total segurança nesta época de compras natalinas. Temos como prioridade coibir as ações de bandidos neste período em que há uma maior concentração de pessoas nas ruas de comércio da cidade”, observa o chefe do Executivo.

Até o dia 29 de dezembro, das 8h às 22h, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar unirão forças para o monitoramento da Rua Marechal Deodoro e vias adjacentes, principal centro comercial da cidade. Também receberão reforço de efetivo a Avenida do Taboão; o centro do Rudge Ramos; a Avenida João Firmino, no Assunção; o centro do Riacho Grande; a Avenida Tiradentes, no Ferrazópolis; a Avenida Dom Pedro de Alcântara, na Vila São Pedro; e o entorno dos shoppings.

MONITORAMENTO AÉREO – Secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, o coronel Carlos Alberto dos Santos destaca que, neste ano, a Operação Patrulha de Natal terá reforço do monitoramento aéreo, por meio de drones. “Vamos reforçar o efetivo nestes pontos que recebem maior fluxo de pessoas, garantindo à população mais segurança. Vamos usar os drones que a Guarda Civil Municipal recebeu em outubro como reforço para o patrulhamento”, garante.

ORIENTAÇÕES – Lançada em 2017, a Operação Patrulha de Natal também realiza orientações aos consumidores, com dicas de segurança durante as compras. Entre as instruções, destaque para os períodos ideais para fazer compras, os cuidados estratégicos para evitar roubos, como a preferência pelo uso de cartões ao invés de dinheiro, além de atenção redobrada com as crianças.

INVESTIMENTOS NA SEGURANÇA URBANA – Desde o início da gestão, a Prefeitura de São Bernardo vem intensificando os investimentos na Secretaria de Segurança Urbana. Atualmente, a Guarda Civil Municipal da cidade é a segunda maior do Estado, com 874 agentes, atrás apenas do contingente da Capital.