São Bernardo intensifica ações na Saúde e realiza mais de 10.000 atendimentos

Com milhares de pessoas em fila de espera para atendimento na Saúde e com o objetivo de zerar as filas, tanto de exames, quanto de consultas e cirurgias, além de atendimentos em especialidades, a Prefeitura de São Bernardo do Campo montou uma força tarefa e está com três equipamentos móveis voltados aos cuidados da Saúde em circulação pela cidade, além dos próprios públicos que entraram para somar com as ações agregando mais profissionais e equipamentos.

Assim, o Secretário de Saúde do município, o médico infectologista Dr. Jean Gorinchteyn, falou com exclusividade ao ABCdoABC sobre os números e a estratégia para atingir a meta do plano de governo do prefeito Marcelo Lima, que é o de acabar com as filas até julho.

A começar pela mamografia, o médico celebrou os mais de 9.000 atendimentos e que se estendeu para outras duas ações.

“Desde o dia 20 de janeiro, quando começam as carretas da mamografia, tanto a do Estado, mas principalmente nossa carretinha, que percorre as nossas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que fica em frente à Igreja Matriz, já fizemos mais de 9.330 atendimentos, e isso inclui cirurgias, exames e consultas. Então começamos com a mamografia, mas temos também as carretas do ultrassom e tomografia”, disse o infectologista.

De acordo com os números apresentados pelo médico, foram realizados na cidade, entre ultrassons e tomografias, 6.771 exames, e 1.330 mamografias, mas, Dr. Jean indicou números ainda maiores.

“Nos dois últimos finais de semana mais de 10.500 pessoas foram atendidas em ambulatórios de especialidades, foram 15 especialidades envolvidas nos nossos sete equipamentos. Mais de 10.500 pessoas foram acolhidas nas mais diversas especialidades, seja oftalmologia, neurologia, reumatologia, urologia”, elencou Gorinchteyn, as especialidades atendidas.

O médico revelou também que, além dos atendimentos em especialidades, foram realizadas centenas de cirurgias.

Secretário Dr. Jean participa da ação de vacinação no bairro do Taboão da Caravana da Saúde

Crédito: Reprodução Instagram

“Em termos de cirurgia, fizemos várias chegando ao quantitativo aproximadamente de 300 cirurgias, como herniorrafia, colecistectomia, que é a retirada de vesícula, vasectomia, enfim, exames que foram feitos no sentido de garantir que as pessoas fossem atendidas, acolhidas e saíssem de uma fila de espera que aguardavam por anos a fio”, celebra ele os números, mas, ao mesmo tempo, lamenta o tempo de espera.

Com um olhar que chegou aos que, muitas vezes, são invisíveis, a ações chegaram às crianças com problemas muito mais graves, mas que só sabe quem vivencia o dia a dia. Porém, o respeito pela vida e a sensibilidade do médico fez com que este público fosse atendido.

“Tínhamos na neuropediatria crianças que estavam há três, quatro anos aguardando atendimento, vergonhosamente, para não dizer que é desumano, crianças que tinham epilepsia, que não foram e não vinham sendo adequadamente tratadas, crianças que nasceram com algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que precisam ser acolhidas, então identificamos todas as vertentes que estavam nessa fila aguardando para realização de consultas. A hematologia, mais de dois anos, pacientes aguardavam e quando fomos qualificar essa fila, avaliar o quanto essas pessoas ainda estavam na fila, quantos não tinham piorado, morrido, quantos foram buscar hospital privado, tivemos uma triste referência que a maioria ainda se mantinha nas filas aguardando por atendimento”, compadece o médico.

Dr. Jean revelou, em números, o quanto progrediu o atendimento na cidade e endossa o projeto e o prazo do plano de governo do prefeito.

“Temos ou tínhamos um total de praticamente 80 mil atendimentos entre cirurgias, consultas e exames, desse total, quase 20 mil atendimentos foram feitos nos últimos 30 dias, foi factível, não só pela qualidade assistencial, mas a resolutividade, ou seja, as pessoas foram adequadamente tratadas e seus problemas resolvidos. Por isso, temos sim a responsabilidade e o compromisso do nosso prefeito Marcelo Lima de zerar todas essas filas até o dia 1º de julho”, projeta o médico.

Por fim, Dr. Gorinchteyn afirmou que para evitar o caos que estava instaurado na Saúde da cidade, existe um centro regulador que agiliza o atendimento e evita a espera prolongada.

“Uma questão muito importante é que as pessoas passam em consulta e são agendados novos exames, e não podemos criar mais filas, ou uma fila em paralelo, então estamos com nossa central de regulação que coloca agendamento que, a média, tanto para ultrassom, como tomografia, por exemplo, gira em torno de 25 dias, mostrando que as pessoas passam por consulta e já têm sua agenda em menos de um mês, que era algo que via perdurar por meses a fio, e isso não pode e não deve acontecer na gestão Marcelo Lima”, concluiu o infectologista.