São Bernardo inicia revitalização do prédio do Crec Baetinha

A Prefeitura de São Bernardo iniciou, nesta terça-feira (10/9), a revitalização estrutural do prédio do Centro Recreativo Esportivo e Cultural (Crec) Deputado Odemir Furlan “Baetinha”, localizado na Rua Bauru, 20, no Baeta Neves. Entre as intervenções estão a reforma completa do telhado, a impermeabilização das lajes, bem como a manutenção total da fachada. As intervenções no espaço se dão mediante investimento de R$ 330 mil.

“Vamos deixar o Crec Baetinha ainda melhor. Iríamos desmobilizar duas quadras para ampliar o estacionamento, no entanto, optamos por reformar o prédio para que possamos acomodar ainda mais atividades de esporte, cultura e lazer para toda a população. Vamos manter o local preservado, bem cuidado, como sempre foi ao longo da nossa gestão”, salientou o prefeito Orlando Morando.

A Secretaria de Serviços Urbanos, Pasta responsável pela manutenção dos próprios municipais, estima que a revitalização esteja concluída em 60 dias. O Crec Baetinha oferece cursos Ginástica Funcional, Pilates, Alongamento, Artesanato, Yoga, Aikido e Dança Fitness para adultos e idosos; além de Futebol Society, Judô e Basquete para crianças e adolescentes. As inscrições são realizadas todo início de ano por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

OUTROS ESPAÇOS – São Bernardo conta com mais de 50 espaços esportivos, entre eles, além do Crec Baetinha, os Crecs Paulicéia, Vila Marlene, Vila São Pedro, Orquídeas, Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, Arena Olímpica, Complexo do Baetão – incluindo o Centro Aquático -, Creeba Assunção, Complexo de Formação Redenção, Complexo José Rossi, Associação Jardim Santo Ignácio e Gevu.