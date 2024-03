São Bernardo inicia revitalização do Campo do Palmeirinha

O programa da Prefeitura de São Bernardo de valorização do esporte amador chega ao Campo do Palmeirinha, no Jardim Regina. O prefeito Orlando Morando assinou, neste domingo (17/3), ordem de serviço para início das obras no equipamento, que receberá R$ 2,8 milhões em melhorias, sendo a principal delas a instalação de gramado sintético, deixando para trás o terrão e toda a poeira em dias de jogos.

“O futebol é o esporte nacional e o nosso compromisso com a várzea da cidade é que todos os campos tenham gramado sintético até o fim do ano. Já finalizamos a revitalização em nove deles, temos outros três em obras e, até maio, iniciaremos as melhorias nos demais”, ressalta o chefe do Executivo Municipal.

Conforme o prefeito, o investimento no Campo do Palmeirinha é o maior já realizado entre os campos revitalizados na cidade, ação possível graças a uma emenda parlamentar enviada pela primeira-dama e deputada estadual Carla Morando. “Do total de R$ 2,8 milhões que estamos investindo, R$ 1 milhão veio da Carla, que já se tornou a madrinha dos campos de São Bernardo, e o restante será de verba própria da Prefeitura”, explica.

As intervenções serão realizadas a partir de parceria entre as secretarias de Esportes e Lazer, chefiada por Alex Mognon, e de Serviços Urbanos, coordenada por Marcos Cayres. Além da implantação de grama sintética, será realizada a drenagem do campo, instalação de sistema de iluminação em LED, construção de novos vestiários, reforma dos bancos de reservas, troca dos alambrados, instalação de duas novas traves, adequação de acessibilidade, paisagismo e pintura geral.

Secretário Esportes e Lazer, Alex Mognon destaca que o Campo do Palmeirinha será usado pelas equipes E.C. Palmeirinha, criada em 1950, e Unidos do Morro F.C. “São duas grandes equipes que tenho certeza que irão zelar pelo espaço. Hoje é um dia de festa e esperamos voltar em outubro para entregar esse campo novinho”, diz.

Além dos clubes de futebol amador e sua torcida, quem também celebrou a revitalização do Campo do Palmeirinha foi a dona de casa Maria Eliza Celestina, 68 anos. “Estou feliz demais, porque vai acabar a poeira nas nossas casas”, comenta a moradora.

COMPROMISSO – A Prefeitura de São Bernardo já concluiu a reforma completa dos campos do Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião e Capelinha. Outros três equipamentos também estão em obras: Parque Selecta, dos Finco e Taboão.