São Bernardo inicia recapeamento asfáltico no centro do Riacho Grande

A Prefeitura de São Bernardo deu início às obras de recapeamento asfáltico de 11 vias da região central do Riacho Grande. A ação, que integra o programa municipal de melhoria da malha viária, recebe investimento total de R$ 1,5 milhão e inclui, também, os serviços de fresagem do pavimento existente e execução do novo pavimento asfáltico, inclusive sinalização viária.

Serão contempladas com nova pavimentação as seguintes vias: Avenida Amazonas, Rua José, Avenida Araguaia, Rua Marcilio Conrado, Avenida Da Praia, Rua Rio Acima, Avenida Ivaí, Rua Santa Maria, Rua Antonio Caputo, Rua Sophia D’Angelo Caputo e Rua Henrich Nordhoff. Ao final das obras, serão 1,9 quilômetro de vias e 19,5 mil metros quadrados de pavimento novo. A previsão da Secretaria de Transporte e Vias Públicas é que as intervenções sejam finalizadas em até uma semana.

“As obras por São Bernardo não param. Agora é a vez de garantir ao centro do Riacho Grande a melhora no asfalto da região. Com as intervenções, teremos uma grande melhora na circulação dos carros por aqui. Nosso trabalho não para. Já chegamos à casa de 700 quilômetros de vias com novo pavimento em toda a cidade”, destacou o prefeito Orlando Morando.

RECUPERAÇÃO – Desde 2017, a Prefeitura tem investido para renovação da malha viária de São Bernardo. O pacote de obras para recuperação asfáltica já contemplou 1.600 vias do município, o equivalente a quase 700 quilômetros de extensão. Além de transformar o viário, garantindo melhor fluxo de veículos, a medida tem gerado economia de despesas, uma vez que diminui os gastos com tapa-buraco em aproximadamente R$ 2 milhões.