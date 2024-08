São Bernardo inicia pacote de obras na região entre Baeta e Parque São Bernardo

Em pacote de ações para melhoria da infraestrutura, a Prefeitura de São Bernardo autorizou nesta segunda-feira (26/8) início imediato de obras de saneamento e de recapeamento asfáltico na região entre o Baeta Neves e o Parque São Bernardo, englobando praticamente 14 quilômetros de extensão. As intervenções envolvem um investimento total no volume de R$ 21 milhões. A medida se dá em convênio com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Os trabalhos consistem na renovação da infraestrutura pela substituição das redes coletoras de esgoto, adequando a tubulação às novas necessidades dos bairros, além de, na sequência, recuperação do asfalto – a revitalização da malha viária inclui 49 vias da cidade. Serão substituídos 11 quilômetros de rede de esgoto e outros três quilômetros serão novos para dar maior eficiência à coleta de esgoto, contemplando os bairros Jardim Petroni, Parque São Bernardo, Baeta, Jardim Nascimento, Vila São Pedro, Jardim Colina, Boa Vista e Jardim Industrial.

“Uma grande satisfação começarmos mais esse pacote de intervenções para melhoria da vida dos moradores. Viemos in loco aqui no Petroni e Pai Herói para anunciarmos a execução dessas obras que trarão benefícios significativos à população, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento da nossa cidade. São ações que olham para o futuro, garantindo mais saneamento, qualidade de vida e valorização destes bairros”, frisou o prefeito Orlando Morando. “A população tem crescido e, por isso, demanda essa ampliação da estrutura.”

A previsão é que as obras sejam executadas no prazo de 12 meses. As intervenções, que irão impactar cerca de 40 mil moradores de todo o entorno, integram a segunda fase das ações na região, anunciada em maio deste ano, com a revitalização das redes na nascente do Córrego Saracantan.

VIAS BENEFICIADAS – O pacote de obras engloba as seguintes vias: Rua Itaquera, Rua Itatiba, Rua dos Vianas, Rua Victória, Rua Conquista, Rua Guarani, Rua Colombos, Rua do Campo, Rua Montes Claros, Rua Nobre, Rua Bonfim, Rua Paraná, Rua dos Meninos, Rua São Pedro, Rua São Jorge, Rua Santo Agostinho, Rua Nova União, Rua Nogueira, Rua Sete de Setembro, Rua São José, Rua Vinte Oito de Agosto, Rua Diretora Maria Cleusa, Rua Paulo Sousa, Rua Quatro de Agosto, Rua Bamburral, Rua Clemente da Rocha Silva, Rua Jorge Modolin, Rua Celso Zoratti, Rua José Cardoso Siqueira, Rua Antônio Jacob Sartório, Rua Américo Vieira de Souza, Rua Valdomiro Rodrigues, Rua João Silva, Rua Itaquera, Rua Minas Gerais, Rua Cora Coralina, Rua Helena Aparecida Secol, Rua Amácio Mazzaropi, Rua Virgílio Miraglia, Rua dos Pioneiros, Rua Ubirajara, Rua da Bondade, Rua das Rosas, Rua New York, Rua Irajá, Rua das Garças, Rua Santo Antônio, Rua do Oleoduto e Rua dos Pássaros.